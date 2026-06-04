Put preko Plantaža, ističu iz Aerodroma, sjutra neće biti otvoren za javnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

S obzirom na to da će u petak, 5. juna biti zabranjen pristup Aerodromu Podgorica između 9.30 i 11 sati, iz Aerodroma Crne Gore pozivaju putnike koji imaju let u ovom periodu da budu ispred terminala najkasnije u 9.30.

Osim u ovom terminu, drumski saobraćaj biće zatvoren i između 16.40 i 17.40, zbog čega sve putnike koji imaju let u tom intervalu, savjetuju da budu na aerodromu najkasnije u 16.40.

Put preko Plantaža, ističu iz Aerodroma, sjutra neće biti otvoren za javnost.