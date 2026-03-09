Nevjerovatan gest Novaka Đokovića koji je poželio Karlosu Alkarazu da mu obori rekord koji mu je među najdražima.

Izvor: YouTube/BNP Paribas Open/Printscreen

Novak Đoković vlasnik je najvećih i najvažnijih rekorda u tenisu, međutim ne planira da ih "ljubomorno čuva", nego je svjestan da dolaze mladi teniseri koji mogu da ga nadmaše - i sa tim je sasvim "okej". Tako nijednog trenutka nije rekao ružnu riječ za Karlosa Alkaraza, kako je inače radio Rodžer Federer kada se našao u sličnoj situaciji i osjetio ugroženim od strane Noleta, štaviše možemo da vidimo i kako ohrabruje Španca.

U nevjerovatnoj je formi Alkraz, osvajač posljednja dva grend slema, tako da je već počelo da se spekuliše da li bi mogao u ovoj kalendarskoj godini da obori rekord Novaka Đokovića - od 41 uzastopne pobjede u nizu? To je Nole uradio 2011. godine, a nema ništa protiv da ga prestigne mladi Španac.

"On to može da uradi", rekao je odmah Đoković i dodao: "Ima sve što je potrebno - i u pogledu igre, i prilagodljivosti različitim podlogama, kao i nivoa fizičke spremnosti i oporavka koji je pokazao i razvijao tokom godina".

Kako može da sruši Novaka?

"Potrebno je samo da sačuva zdravlje. Ako ostane zdrav, toliko je dobar da može da osvoji bilo koji turnir na kojem igra", bio je prvi savet Novaka Đokovića koji će biti uz Karlosa Alkaraza ako bude blizu rekorda.

"Nikad se ne zna. Već radi neke istorijske stvari u našem sportu za tako mladog igrača. Ali da, dobiti više od 40 mečeva zaredom - a imao sam i nekoliko drugih nizova na početku različitih sezona gdje sam imao preko 25 pobjeda, mislim dva puta - to je zahtjevno", dodao je Đoković.

"Želim ti još mnogo pobjeda"

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Novak Đoković nije došao s velikim ciljevima u Indijan Vels, gdje će večeras igrati treće kolo protiv Aleksandra Kovačevića, a znamo da mu je Karlos Alkaraz projektovani rival u polufinalu.

"Kada toliko pobjeđujete i 'jašete' taj talas, ne želite da ga pustite. Želite da 'surfujete' na tom talasu što je duže moguće, jer je nivo samopouzdanja veoma visok, a naravno kada prvi put izgubite, to se malo uzdrma. Ali dok god pobjeđujete, imate osjećaj da sa svakim mečom postajete još jači, ako mogu tako da se sjetim ili opišem osjećaj koji sam imao u tom periodu", rekao je Nole i zaključio:

"Da, želim mu još mnogo pobjeda. Mislim da je sjajan za naš sport i ono što radi je zaista izuzetno".

Šta je rekao Karlos Alkaraz?

Upitan pred početak turnira koliko ga "uzbuđuje niz pobjeda na početku sezone", kojih je u tom trenutku bilo 12, Alkaraz je dodao da je tek sada shvatio šta je Novak Đoković zapravo postigao te 2011. godine.

"Da, naravno da znam za tih 41, Novak drži rekord. Rekao bih da zapravo ne shvatiš koliko je to teško dok ne počneš da juriš taj rezultat, jer pomisliš: 'U redu, 41, nije to toliko mnogo', ali onda kada dođeš do 12, pomisliš: 'Dođavola, to je još četiri ili pet turnira, i to najvećih turnira na svijetu' ha-ha. Tada shvatiš i osjetiš koliko je to zapravo impresivno", rekao je Alkaraz.

"Zaista sam ponosan na svoj početak godine. Nadam se da će se niz pobjeda nastaviti, odnosno pokušaću da tako bude, ali prije svega sam srećan što vidim da igram sjajan tenis", dodao je Španac.

(MONDO)