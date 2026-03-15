"Od sada samo na mjesta gdje može da se stigne kolima": Dado Polumenta istraumiran nakon povratka sa Maldiva

Dado Polumenta ne krije koliko mu je teško palo što je zaglavljen na ostrvu sa trudnom suprugom.

Pjevač Dado Polumenta progovorio je o agoniji koju je preživio kada je sa ćerkom i trudnom suprugom bio zarobljen na Maldivima zbog sukoba na Bliskom istoku. On je istakao da od sada putuje samo na mjesta na koja može stići kolima.

"Svaka škola se plaća, a ovo nas je naučilo da nikada ne idemo tako daleko. Jeste bilo lijepo, ali od sada samo na mjesta gdje može da se stigne kolima. Iskreno, bilo nam je stvarno lijepo, ali sve što se dešavalo je bilo stresno", rekao je Dado u "Premijeri vikend specijal", pa se osvrnuo na svoju suprugu koja je trudna.

"Ona je naravno dobila dozvolu da putuje, niko nije očekivao da će se ovo desiti. Iskreno, ona je super podnijela, ali šta da se radi, naporno je bilo trideset sati na aerodromu, ali dobro – ona je u šestom mjesecu trudnoće, a ljekar je to dozvolio."

Podsjetimo, usnimili smo poznatog pjevača kada je sletio u Beograd, a u prvoj izjavi su pjevač i supruga otkrili kroz kakav su pakao prošli da bi stigli kući.

"Putujemo 20 sati. Promijenili smo četiri države i tri aviona, bilo je trenutaka kada nijesmo znali ni gdje smo, ni da li je sad vrijeme za doručak ili ručak", rekli su Dado Polumenta i supruga, srećni što su se konačno vratili kući.