Saša Obradović je na meču protiv Dubaija u Sarajevu bio žestoko ljut tokom jednog tajmauta na kamermana i snimanje toga.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda igra veoma loše protiv Dubaija u Sarajevu i zbog toga je Saša Obradović baš nervozan. Vidjelo se to prvo na početku utakmice kada je bio bijesan na svoje igrače, a sada je to iskalio i na kamermanu u trećoj dionici utakmice.

Tražio je Obradović minut odmora na oko tri minuta prije kraja, pri rezultatu 81:56 za domaći tim. Tada je klupi prišao kamerman, kao i čovjek koji je držao mikrofon, i oni su naljutili Sašu koji je reagovao kada je vidio mikrofon ispred sebe dok je sjedio.

"Prošla utakmica, kao i svaki put", počeo je Obradović i tada je primijetio mikrofon i krenuo da psuje na srpskom.

"Beži bre u piu materinu sa ovim. Beži ovo. Stani ovdje bre u piu materinu", vikao je Saša, a neko mu je dobacio samo "nijesu naši".