Administracija Donald Tramp tvrdi da je meta bila ruta krijumčarenja droge, kritičari dovode u pitanje legalnost udara

Izvor: Printscren/Twitter, Kurir - printscreen

Južna komanda SAD saopštila je da je američka vojska izvela još jedan napad na brod na istočnom Pacifiku, za koji tvrdi da je bio uključen u operacije trgovine drogom. U napadu su, prema navodima vojske, poginule tri osobe.

U objavi na društvenim mrežama navedeno je da je „brod prolazio duž poznate rute za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i bio uključen u operacije krijumčarenja“. Uz saopštenje je objavljen i video na kojem se vidi eksplozija plovila.

Prema dostupnim podacima, ovo je najmanje 43. napad sproveden od početka septembra prošle godine u Karipskom moru i Pacifiku, a broj poginulih u operacijama administracije predsjednika Trampa porastao je na najmanje 148.

JUST IN: The U.S. military killed three alleged narco-terrorists on Friday in a vessel engaged in a narco-trafficking operation in the Eastern Pacific, officials said.pic.twitter.com/Z6X2oPDnGO — Fox News (@FoxNews)February 21, 2026

Tramp je ranije izjavio da su Sjedinjene Američke Države u „oružanom sukobu“ sa kartelima u Latinskoj Americi i da su udari usmjereni na zaustavljanje dopreme droge.

Međutim, agencija AP navodi da administracija nije pružila opsežne dokaze za tvrdnje da su u napadima ubijeni „narkoteroristi“. Kritičari, uključujući dio demokrata i pravne stručnjake, dovode u pitanje zakonitost i efikasnost ovih operacija.

Posebno se ističe da se fentanil, odgovoran za veliki broj fatalnih predoziranja u SAD, u najvećoj mjeri krijumčari kopnenim putem iz Meksika, gdje se proizvodi od hemikalija uvezenih iz Kine i Indije.

Kontroverze su dodatno pojačane nakon ranijeg slučaja u kojem je, neposredno nakon prvog napada, izveden i drugi udar na isti brod zbog sumnje da su pojedini članovi posade preživjeli. Dok administracija i dio republikanskih zakonodavaca tvrde da je taj potez bio zakonit i neophodan, kritičari ga ocjenjuju kao potencijalno kršenje međunarodnog prava.