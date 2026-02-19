Na Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco gledaćemo ruske i bjeloruske sportiste sa zastavom svoje države i himnom.

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Ruski sportisti suspendovani su praktično sa svih sportskih događaja od početka sukoba u Ukrajini iz 2022. godine, međutim sve je izvjesnije da se polako "diže rampa".

Pred početak Zimskih paraolimpijskih igara došlo je do promjene koja bi mogla da utiče i na ostale sportove. Međunarodni paraolimpijski komitet (MPK) je dozvolio učešće šest ruskih i četiri bjeloruska paraolimpijca pod zastavama svojih države na predstojećim Igrama u Milanu i Kortini d'Ampeco.

To nije bilo dozoljeno na Zimskim olimpijskim igrama, ali je paraolimpijski komitet napravio izuzetak, što može da se tumači kao postepena integracija ruskih i bjeloruskih sportista.

Očekivano, to je izazvalo burne reakcije u Ukrajini zbog čega su iz ove zemlje najavili da će bojkotovati ceremoniju otvaranja Igara, dok ostaje da se vidi i da li će njihovi sportisti učestvovati na istim događajima na kojima su u ruski i bjeloruski, gdje i dalje postoji šansa da se intoniraju njihove himne ili vidi zastava.

"Nećemo biti prisutni na ceremoniji otvaranja Igara", poručio je ukrajinski ministar sporta Matvij Bidnji.

Bura i oko "kacige sjećanja"

Ova odluka posebno je iznervirala Ukrajince jer je prethodno Međunarodni olimpijski komitet (MOK) suspendovao Vladislav Geraskevič jer je odbio da skine "kacigu sjećanja" na kojoj su ubijeni ukrajinski sportisti.