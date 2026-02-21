Moskva navodi da je riječ o planiranoj misiji iznad međunarodnih voda, uz pratnju lovaca Su-35 i Su-30SM
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su strateški bombarderi dugog dometa Tu-95MS realizovali planirani let iznad neutralnih, odnosno međunarodnih voda Beringovog mora, koji je trajao duže od 14 sati.
Awak Tu-95MS Russia merekam jet tempur F-35 AS dari NORAD melakukan intersepsi ke pesawat pengebom strategis ini di Alaska.— LuckyLucky ⚔ (@luckylucky0971)February 21, 2026
NORAD mengerahkan 2 jet tempur F-16 dan 2 F-35, 1 pesawat E-3 Sentry AWACS, dan 4 tanker KC-135 Stratotanker.
Sc : Airspace Reviewpic.twitter.com/nfDLSzMysH
Prema navodima objavljenim na Telegramu, tokom misije bombardere su obezbjeđivali lovci Su-35 i Su-30SM iz sastava ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, dok su posade u toku leta izvršile dopunu goriva u vazduhu.
Ministarstvo je istaklo da su u pojedinim djelovima rute ruske bombardere pratili borbeni avioni drugih država, ali nije precizirano o kojim zemljama je riječ.
Tu-95MS strategic bombers of the RuAF conducted a scheduled flight over the neutral waters of the Bering Sea.— JHArnous (@JHArnous)February 21, 2026
Fighter escort was provided by Su-35S and Su-30SM.
During some stages of the flight, the strategic bombers were escorted by fighter jets from foreign countries.pic.twitter.com/Xk2pgpTFY4
U saopštenju se naglašava da su svi letovi izvedeni u skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora iznad međunarodnih voda.