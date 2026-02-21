Moskva navodi da je riječ o planiranoj misiji iznad međunarodnih voda, uz pratnju lovaca Su-35 i Su-30SM

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su strateški bombarderi dugog dometa Tu-95MS realizovali planirani let iznad neutralnih, odnosno međunarodnih voda Beringovog mora, koji je trajao duže od 14 sati.

Awak Tu-95MS Russia merekam jet tempur F-35 AS dari NORAD melakukan intersepsi ke pesawat pengebom strategis ini di Alaska.

NORAD mengerahkan 2 jet tempur F-16 dan 2 F-35, 1 pesawat E-3 Sentry AWACS, dan 4 tanker KC-135 Stratotanker.



Sc : Airspace Reviewpic.twitter.com/nfDLSzMysH — LuckyLucky ⚔ (@luckylucky0971)February 21, 2026

Prema navodima objavljenim na Telegramu, tokom misije bombardere su obezbjeđivali lovci Su-35 i Su-30SM iz sastava ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, dok su posade u toku leta izvršile dopunu goriva u vazduhu.

Ministarstvo je istaklo da su u pojedinim djelovima rute ruske bombardere pratili borbeni avioni drugih država, ali nije precizirano o kojim zemljama je riječ.

Tu-95MS strategic bombers of the RuAF conducted a scheduled flight over the neutral waters of the Bering Sea.



Fighter escort was provided by Su-35S and Su-30SM.



During some stages of the flight, the strategic bombers were escorted by fighter jets from foreign countries.pic.twitter.com/Xk2pgpTFY4 — JHArnous (@JHArnous)February 21, 2026

U saopštenju se naglašava da su svi letovi izvedeni u skladu sa međunarodnim pravilima korišćenja vazdušnog prostora iznad međunarodnih voda.