Letjelica tipa „Robinson“ pronađena bez preživjelih u Amurskoj oblasti, pokrenuta istraga

Izvor: Kurir, Printscreen/X

U padu helikoptera na ruskom Dalekom istoku, u Amurskoj oblasti, poginule su tri osobe, saopštile su lokalne vlasti.

Privatni helikopter tipa „Robinson“, koji je ranije tokom dana nestao sa radarskih ekrana, pronađen je u Romnenskom okrugu, bez preživjelih.

„U Amurskoj oblasti završene su potrage za helikopterom koji je nestao u Romnenskom okrugu. Tokom akcije traganja i spašavanja pronađeni su i mjesto pada letjelice i tijela tri žrtve“, navodi se u saopštenju vlade Amurske oblasti.

Надежда найти людей живыми разбилась при виде обломков — пропавший вертолет Robinson с пассажирами потерпел крушение в Амурской области:https://t.co/ncKkPr02Nc



Фото: СК России#новости#благовещенск

Predstavnici vlasti uputili su saučešće porodicama i najbližima stradalih, dok je o okolnostima nesreće pokrenuta istraga.

Uzrok pada zasad nije zvanično saopšten. Međutim, Istočnosibirsko transportno tužilaštvo navelo je da je helikopter pripadao poginulom pilotu, koji, prema preliminarnim informacijama, nije imao dozvolu za upravljanje tom letjelicom.

Takođe je istaknuto da helikopter nije bio zvanično registrovan u skladu sa propisanim procedurama.