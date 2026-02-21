Sudije presudile da je prekoračio ovlašćenja uvođenjem carina; Tramp poručio da je „bijesan“ i da presuda neće zaustaviti njegovu politiku

Izvor: Youtube/CNBC-TV18

Više od godinu dana, prema pisanju agencije Rojters, predsjednik Donald Tramp u Vašingtonu je vodio politiku snažnih izvršnih poteza, posebno kada je riječ o tarifama. Međutim, Vrhovni sud SAD u petak je presudom 6:3 poništio ključni dio njegove ekonomske politike, ocjenjujući da je prekoračio ovlašćenja uvođenjem sveobuhvatnih carina.

Presudu je napisao predsjednik suda Džon Roberts, a sudije su zaključile da predsjednik ne može jednostrano uvoditi široke tarife pozivajući se na ekonomsku bezbjednost bez jasnog zakonskog osnova.

Tramp: „Bijesan sam“

Reagujući na odluku, Tramp je, prema navodima prisutnih, guvernerima u Bijeloj kući rekao da je „bijesan“ i da mora nešto preduzeti u vezi sa sudovima. Kasnije je pred novinarima oštro kritikovao sudije, uključujući i neke koje je sam imenovao.

„Mogu da naplatim mnogo više nego do sada. Proces je možda složeniji, ali krajnji rezultat će nam donijeti više novca“, poručio je Tramp, tvrdeći da presuda ne ograničava suštinski njegovu moć.

Na pitanje da li će od Kongresa tražiti dodatna ovlašćenja, odgovorio je da mu, kako kaže, „to nije potrebno“, iako bi ih, prema njegovim riječima, vjerovatno dobio.

Udar na ključnu politiku drugog mandata

Tarife su bile centralni stub Trampove ekonomske strategije u drugom mandatu. On ih je koristio kao sredstvo pritiska u trgovinskim pregovorima, za podsticanje domaće industrije i kao instrument spoljne politike.

Iako je Kongres pod kontrolom republikanaca uglavnom podržavao njegovu agendu, a konzervativna većina u Vrhovnom sudu ranije donosila odluke u njegovu korist, ova presuda predstavlja jedan od najvećih pravnih poraza njegove administracije.

Stručnjaci ocjenjuju da odluka suda slabi predsjedničku poziciju u pogledu vanrednih ekonomskih ovlašćenja i unosi dodatnu neizvjesnost u političku i ekonomsku situaciju, posebno uoči izbora.

Tramp je odluku nazvao „veoma razočaravajućom“, poručivši da se „stidi određenih članova suda“, uz tvrdnju da su „podlegli stranom uticaju“.

