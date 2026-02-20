Janik Siner još uvijek ne može da se oporavi od poraza od Novaka Đokovića, izgubio je od njegovog učenika Jakuba Menšika.

Izvor: LUKAS COCH/AAP

Janik Siner doživio je šokantan poraz na turniru u Dohi, izgubio je od Jakuba Menšika - 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Teško je italijanskom teniseru izgleda pao poraz od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena pošto još uvijek ne može da se oporavi od svega toga.

Izgleda da ga je psihološki dosta pogodio taj meč pošto je zaustavljen već u četvrtfinalu. Dobio ga je mladi češki teniser koji je ujedno i Novakov učenik. Menšik je u više navrata javno isticao koliko mu je Đoković pomogao u karijeri, da mu je pravi mentor i da bez njega ne bi bio tu gdje danas jeste. Ova pobjeda će mu sigurno dati krila.

Menšik nije igrao još od 24. januara, tada je u trećem kolu Australijan opena pobedio Kvina (3:0 u setovima) i onda je u osmini finala predao meč Đokoviću zbog povrede. Oporavio se, prijavio za turnir u Dohi i uspio je da dođe do jedne od najvećih pobjeda u karijeri. Veća je bila samo ona protiv Đokovića u finalu turnira u Majamiju prošle godine.