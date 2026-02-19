Srpski teniser Novak Đoković na listi je učesnika za Masters u Majamiju.

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković prijavljen je za Masters u Majamiju koji je na programu od 15. do 29. marta. Tu su i glavni favoriti Karlos Alkaraz i Janik Siner, ali lista učesnika ne garantuje da će teniseri igrati na prestižnom turniru u Floridi. Srpski as će prvi put od Australijan Opena takmičarski tenis zaigrati u Indijan Velsu, a potom će donijeti konačnu odluku za Majami. Ono što je poražavajuće je to što će 38-godišnji as biti jedini predstavnik Srbije...

Organizatori su se već pohvalili da dolaze najbolji teniseri današnjice, na glavni poster stavili su Novaka i očigledno se nadaju njegovom povratku.

The best in the game coming to Miami ‍pic.twitter.com/PO4lfAAT9u — Miami Open (@MiamiOpen)February 18, 2026

Đoković je i prošle sezone igrao oba turnira u Americi, a potom se preselio na šljaku. Stigao je do finala gdje je poražen od Jakuba Menšika posle borbe u dva seta i dva taj-brejka.

Do sada je u karijeri osvajao Majami čak šest puta - 2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, tako da čak deceniju čeka na titulu na turniru gde je uz Andrea Agasija najtrofejniji.

Ono što je poražavajuća vest je da će Novak biti jedini srpski predstavnik na Floridi, dok Olga Danilović kao 89. teniserka svijeta mora da krene od kvalifikacija.