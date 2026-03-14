Rano jutros se dogodila eksplozija u poznatom restoranu na Bežanijskoj kosi u Beogradu, saznaje "Telegraf". Prema prvim informacijama, povređenih nema, a pričinjena je manja materijalna šteta.

Kako je saznao nezvanično pomenuti portal sa lica mjesta, uzrok eksplozije je tehnički kvar. Sa druge strane, pomenuti portal ima nezvanična saznanja da su dvojica nepoznatih muškaraca namjerno izazvala požar.

Nakon toga su, kako se sumnja, pobjegli u nepoznatom pravcu. Policija uzima snimke sa objekta, o slučaju je obavješteno i nadležno tužilaštvo, a forenzika će utvrditi da li je zaista eksplodirao eksterni punjač sa mreže ili je korišćen molotovljev koktel.

