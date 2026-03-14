Palestinska grupa Hamas, inače saveznik Irana, pozvala je Teheran da se uzdrži od napada na susjedne države dok traje američko-izraelska ofanziva, naglašavajući da takvi napadi ugrožavaju mir i bezbjednost u regionu.

Izvor: Issam Rimawi / AFP / Profimedia

Palestinska grupa Hamas pozvala je Iran da izbjegava gađanje susjednih zemalja kao odgovor na američko-izraelske napade. Ovo je jedno od retkih saopštenja u kojima iznose neslaganje sa potezima Irana, koji je njihov glavni saveznik.

U saopštenju, Hamas je naveo da sa "dubokom zabrinutošću" prati američko-izraelski rat sa Iranom i ponovio svoju "snažnu osudu američko-cionističke agresije", za koju je naveo da ugrožava "mir i bezbjednost u regionu i svijetu", navodi CNN.

Hamas je potvrdio pravo Irana da odgovori na napade, ali je rekao da treba da se uzdrži od napada na svoje susjede i pozvao "sve zemlje regiona da sarađuju u zaustavljanju ove agresije i očuvanju veza bratstva".