Ženska štafeta Francuske osvojila je u Anterselvi zlatnu medalju u trci na 4x6 kilometara u biatlonu, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Štafeta u sastavu Kamil Bene, Lu Žanmono, Osean Mišlon i Žulija Simon, slavila je vremenom od jednog sata, 10 minuta i 22,7 sekundi.

One su tako Francuskoj donijele prvo zlato u štafeti nakon domaćih Zimskih olimpijskih igara u Albertvilu 1992. godine.

Srebro je pripalo štafeti Švedske, koja je za Francuskom zaostala 51,3 sekunde, dok je bronzu osvojila štafeta Norveške sa jednim minutom i 7,6 sekundi zaostatka za pobjednicama.