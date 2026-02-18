FK Partizan je izdao novo saopštenje pred "vječiti derbi". Ovoga puta kao odgovor Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN Press

Nakon što je Sudijska komisija FSS odredila Pavla Ilića za prvog arbitra "vječitog derbija" koji se igra u nedelju od 17 časova krenula su saopštenja iz oba tabora. Sada imamo - treće zaredom. Prvo je Partizan izdao saopštenje i negodovao je zbog selektiranja Pavla Ilića za ovaj meč, a onda je Crvena zvezda odgovorila svom večitom rivalu. Sada je Partizan odgovorio na saopštenje Crvene zvezde. Treće po redu saopštenje prenosimo kao i prethodna dva, u cjelosti.

"FK Partizan nema namjeru da odgovara na uvrede i neprimjeren rečnik, jer to nikada nije bio naš manir, niti ćemo se spuštati na nivo kvalifikacija kojima se legitimna pitanja predstavljaju kao 'kuknjava' ili 'pritisak'. Saopštenje našeg narednog rivala, u kojem se jeftinim retoričkim provokacijama i besmislenim konstrukcijama skreće pažnja sa suštine, samo je po sebi dokaz da je naš apel za hitno sprovođenje reformi u srpskom fudbalu koje su već započete – na mestu.

Za one koji umiju da čitaju – naše saopštenje je bilo jasno i nedvosmisleno. Derbi mora ostati sportski događaj i praznik fudbala, a povjerenje publike u institucije i integritet takmičenja mora biti prioritet. FK Partizan se više neće oglašavati na ovu temu", navodi se u saopštenju FK Partizan.

(MONDO, N.L.)