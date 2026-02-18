Kineska takmičarka Su Mentao osvojila je u Livinju zlatnu medalju u skijanju slobodnim stilom u disciplini akrobatski skokovi (erijals), na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Izvor: Zhang Hongxiang/ Xinhua News/ Profimedia

Mentao (35) je tako odbranila olimpijsku titulu iz Pekinga 2022. godine, a slavila je sa ukupno 112,90 bodova.

Ovo je za Mentao bila četvrta olimpijska medalja u karijeri, nakon što je u istoj disciplini još dva puta bila srebrna, u pojedinačnom takmičenju 2014. godine u Sočiju i mješovitom timskom takmičenju prije četiri godine.

Srebro je osvojila Australijanka Denijel Skot sa 102,17 bodova, a bronzana medalja pripala je Kineskinji Šao Ci sa 101,90 bodova.

Takmičari u disciplini erijals skaču na skakaonicama od dva do četiri metra, izvodeći akrobatske trikove u letu.