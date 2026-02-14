Šveđani optužili Kanađane i njihovog Marka Kenedija da krše pravila. On im žestoko odgovorio da su unaprijed spremili "režiju" svim protivnicima. Temperatura ključa na ZOI.

Izvor: X.com/Screenshot

Nevjerovatna scena u takmičenju u karlingu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Kanadski takmičar Mark Kenedi (44) žestoko je kritikovan jer ga je švedski reprezentativac Oskar Erikson uhvatio u prevari - dodirivao je prstom kamen iako je to zabranjeno po pravilima.

I nema ništa novo u tome da se neki sportisti služe trikovima ili varanjem, kako god to gledali, ali je mnoge iznenadilo to da je Kenedi izričito ponavljao da nije varao, iako je kamera snimila očigledno - da jeste kršio pravila. Uz to, bio je veoma vulgaran u svađi.

"Dodiruješ kamen", dobacio mu je Šveđanin Erikson

"Ko to radi?", pitao je Kenedi

"Nekoliko puta se to dogodilo", uzvratio je Erikson

"Nisam to nijednom, možeš da odje*eš", rekao je Kenedi

Pogledajte tu situaciju:

NEW: Canadian curler Marc Kennedy has a meltdown after Swedish curler Oskar Eriksson called him out for cheating.



The outburst came after Eriksson accused Kennedy of double-touching the rock.



Eriksson: You're touching the rock.



Kennedy: Who is doing it?



Eriksson: It has been…pic.twitter.com/lSR6MGHhH0 — Collin Rugg (@CollinRugg)February 14, 2026

Za šta su se Šveđani bunili? Pravila su jasna

Igrač karlinga ne smije da dodiruje kamen kada je u igri, izuzev kad ga ispaljuje ili dok ga drži prilikom izvođenja udarca. Ako igrač dodirne kamen koji je već u igri, gurne ga ili pomjeri, to je prekršaj i podložno je kazni.

Ako igrač dva puta dodirne kamen tokom istog poteza, to je prekršaj i protivnički tim može da traži da se kamen vrati na početnu poziciju ili da se ukloni. Ova situacija često je razlog za raspravu, poput ove u kojoj su učestvovali Kenedi i Erikson.

Kada igrač dogura kamen do hog-linije, treba da otpusti ruku sa metalne drške kamena prije nego prednji rub kamena pređe tu liniju. Taj trenutak nije lako uvek ispratiti golim okom, pa zato drške kamena imaju senzor i ako igrač i dalje drži kamen kada stigne do hog-linije, lampica na dršci se oglasi.

Ipak, Šveđani nisu optužili Kenedija za to, već da je dodirivao kamen prstom poslije prelaska hog-linije. Dakle, kamen, a ne dršku, što je dupli dodir i senzor ne može da ga registruje, iako jeste prekršaj. U takvoj situaciji, očekuje se da igrač sam prizna prekršaj, kao u golfu, a onda drugi tim odlučuje šta uraditi sa kamenom i najčešće se uklanja iz igre.

"Ne kažem da to nisam uradio, tvrdim nešto drugo"

Izvor: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Američki novinari sačekali su dan poslije ovog incidenta i pitali Kenedija da li žali zato što je opsovao Šveđanina Eriksona.

"Zaista dugo igram ovu igru i ne mogu da se sjetim jednog primera u čitavoj karijeri kada sam uradio bilo šta da bih prevarom stekao prednost. Sve to shvatam veoma ozbiljno, a moja karijera je jako duga", kazao je svjetski šampion iz 2008. i 2016, kao i olimpijski šampion iz 2010.

"Ne žalim zbog toga što sam se branio, niti što sam u trenutku branio i svoje saigrače, samo se kajem zbog rječnika koji sam koristio".

Kanađanin tvrdi da su Šveđani došli na ZOI sa unapred pripremljenim planom za protivnike.

"Među nama nema nerazjašnjenih računa, ali došli su na ZOI sa planom, koliko znam, da 'hvataju' timove na hog-liniji. To je od početka planirano. O tome su od početka pričali njihovi treneri, zato su odmah trčali kod sudija. Bilo je evidentno da se nešto događa i pokušali su sve da nas uhvate u tome. Što se mene tiče, teško mi je jer dugo igramo protiv tim momaka. Da postoji problem, nadali bismo se da ćemo raspraviti to prije meča, a ne da će biti situacija u kojoj će nam prići sa stavom 'Uhvatićemo vas u varanju'. Znam da nismo jedini tim kome su to uradili. To je, dakle, unaprijed pripremljeni plan da pokušajui da nas uhvate i to me je iznerviralo", kazao je Kanađanin.

A, šta kaže na to što je ponovo dodirivao kamen?

"Bez obzira na to da li je moj prst dodirnuo ili samo ogrebao kamen, znam da je to imalo apsolutno nula uticaja na kraju krajeva. Svjetska federacija je izričito rekla da to ne bi trebalo da se radi. Neću ovdje da stojim i da poričem da sam ikad to učinio, ali ću jasno da kažem da to nikad nisam uradio sa namjerom"

Kanada pobijedila, Kenedi dobio upozorenje zbog rječnika

Izvor: Lian Yi / Xinhua News / Profimedia

Uprkos optužbama za "dupli dodir", sudije nisu zabilježile zvanične prekršaje i to je svjetska federacija saopštila u subotu. Rezultat je ostao na snazi, a Kenedi je dobio upozorenje da ne smije tako da se obraća bilo kome.

Švajcarci i Kanađani su ostali na vrhu tabele sa po tri pobjede, prate ih Britanci, Nemci, Italijani i Norvežani sa po dvije, a u polufinale zakazano za četvrtak, 19. februar idu najbolje četiri ekipe.