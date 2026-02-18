Tokom trke na Zimskim olimpijskim igrama na stazu je ušao pas, ali su ljudi u prvi mah mislili da je vuk pa je došlo do zabrinjavajućih scena.

Izvor: Terje Pedersen / NTB Scanpix / Profimedia

Na Zimskim olimpijskim igrama se svašta dešava, pa su tako ljudi u jednom momentu mislili da je vuk uletio na stazu. Sve se dogodilo tokom trke u ženskoj konkurenciji u kros kantriju kada se jedna životinja stvorila iza skijašica.

Dramatčna scena trajala je nekoliko sekundi dok nisu ukapirali da je u pitanju pas, mada je jasno da im nije bilo prijatno kada je prišao i počeo da njuši takmičarke. Jedna od njih bila je Hrvatica Tena Hadžić (21).

i hope he winspic.twitter.com/2MGnrzP7Zz — mathilda (@thildakm)February 18, 2026

Ona je zavšrila trku u kvalifikacijama na drugom mjestu, ali je priznala da joj nije bilo svejedno.

"Na početku sam pomislila da je u pitanju vuk i da možda haluciniram posle naporne trke. Bio je izuzetno veliki dok je trčao, plašila sam se da bi mogao da me ugrize", rekla je Tena.

Ozbiljno kršenje pravila

Događaj koji je sada po malo i komičan kada se sve završilo mogao je da bude mnogo gori. Organizatori Zimskih olimpijskih igara su više puta naglašavali da je strogo zabranjeno dovoditi kućne ljubimce na događaje. Baš zbog ovakvih situacija.

"To što se pas pojavio na stazi uopšte nije dobro. Meni to nije velika stvar jer se ne takmičim za medalju. Ali, da se tako nešto dogodilo u finalu gdje se ljudi bore za medalju, moglo je da bude opasno", dodala je Tena Hadžić.

