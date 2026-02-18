Tramp ponovo javno zaprijetio Iranu.

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je javno zaprijetio Iranu objavom na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Sjedinjene Države poslednjih nedelja gomilaju mornaricu blizu obale Irana zbog čega svi strahuju od direktnog vojnog sukoba.

U Ženevi u Švajcarskoj su održani mirovni pregovori koji nisu dali konkretne rezultate. Tim povodom se Tramp obratio britanskom premijeru Kiru Starmeru, a u istoj objavi je zapretio i Iranu.

"Govorio sam premijeru Kiru Starmeru iz Ujedinjenog Kraljevstva, da zakupi nisu dobra stvar kada je reč o državama i da pravi veliku grešku ulazeći u zakup na 100 godina sa kim god da je taj koji polaže pravo na Pravo, Vlasništvo i Interes nad ostrvom Dijego Garsija, strateški smeštenim u Indijskom Okeanu. Naš odnos sa Ujedinjenim Kraljevstvom je snažan i moćan, i takav je već dugi niz godina, ali premijer Starmer gubi kontrolu nad ovim važnim ostrvom zbog zahtjeva entiteta za koje se ranije nikada nije čulo.

Po našem mišljenju, oni su fiktivne prirode. Ukoliko Iran odluči da ne postigne sporazum, možda će biti neophodno da Amerika koristi Dijego Garciju i vazduhoplovnu bazu koja se nalazi u RAF Fairford, kako bi se spriječio potencijalni napad veoma nestabilnog i opasnog režima, napad koji bi potencijalno mogao biti usmeren na Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i na druge prijateljske zemlje.

Premijer Starmer ne bi smio da izgubi kontrolu, ni iz kog razloga, nad Dijego Garcijom ulaskom u, u najmanju ruku, klimav zakup na 100 godina. Ova teritorija ne bi smela biti oduzeta Ujedinjenom Kraljevstvu i, ukoliko se to dozvoli, to će biti mrlja na našem velikom savezniku. Uvijek ćemo biti spremni, voljni i sposobni da se borimo za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali oni moraju ostati snažni pred wokizmom i drugim problemima koji su pred njih postavljeni. Ne dajte Diego Garsiju", naveo je Tramp.

Da podsetimo, Sjedinjene Države gomilaju vojsku blizu Irana. Svijet strahuje od potencijalnog vojnog sukoba jer se rešenje trenutno ne nazire.