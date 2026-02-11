Novak Đoković oglasio se čim je ugledao fotografiju teško povrijeđene Linzi Von poslije treće operacije.

Izvor: Instagram/LindseyVonn

Najveća američka skijašica u istoriji Lindzi Von (41) oglasila se iz bolnice u Trevizu, u kojoj leži od vikenda i teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Slomila je nogu u kojoj je već imala pokidani ligament koljena i prethodnih dana je nekoliko puta morala "pod nož".

"Danas (srijeda) imala sam treću operaciju i bila je uspješna. Danas riječ 'uspjeh' ima potpuno drugačije značenje od onog prije nekoliko dana. Napredujem i iako ide sporo, znam da će biti OK. Zahvalna sam svima - nevjerovatnom medicinskom osoblju, prijateljima, porodici, svima koji su bili uz mene. Takođe, hvala i na divnim izlivima ljubavi od ljudi sa svih strana svijeta. Uz to, ogromne čestitke mojim kolegama iz reprezentacije i svima u američkom timu koji se takmiče i inspirišu me, dajući mi nešto za šta mogu da navijam", napisala je ona na Instagramu.

Izvor: Instagram/DjokerNole

Novak Đoković, najveći teniser svijeta koga Lindzi Von veoma poštuje, "lajkovao" je njenu fotografiju i na svom Instagram profilu poželio joj brzi oporavak:

"Dobro ozdravi, legendo", napisao je Nole.