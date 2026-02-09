Alberto Tomba, idol Novaka Đokovića, kritikovao je Lindzi Von zbog nastupa na Zimskim olimpijskim igrama nakon povrede. Njegove riječi izazivaju brojne reakcije.

Izvor: Profimedia/IPA/Sipa Press

Alberto Tomba, slavni italijanski skijaš i idol Novaka Đokovića, kritikovao je odluku Lindzi Von da nastupi na Zimskim olimpijskim igrama. Amerikanka je nekoliko dana pred ZOI doživjela tešku povredu kolena, kada je pokidala prednje ukrštene ligamente, ali je odlučila da se ipak takmiči u spustu i to se loše završilo.

Već posle dvadesetak sekundi doživjela je tešku nesreću i polomila nogu, zbog čega je helikopterom prebačena u bolnicu, a sad joj Alberto Tomba poručuje da je to bila velika greška - dok drugi tvrde da se nije povrijedila zbog kolena.

"Kao prvo, nije trebalo da nastupi u Kras-Montani. Trebalo je da dođe ovdje i da trenira. Kad osjećate da ste u dobroj formi, želite ponovno da pobijedite. Jedna trka vodi do druge. Ali, nakon pet godina priprema za ove Olimpijske igre, to je bio ogroman rizik", rekao je Italijan bez ustručavanja.

"Promijene pravila? Nije lako. Možete to reći, ali kada ste na startu... Možda sam bio jedini koji ne bi ni počeo trku da uslovi nisu bili kako treba. Drugačija vremena, različite staze", dao je svoj sud Alberto Tomba.

Šta je sa Lindzi Von?

Posle preloma noge, iste one na kojoj su joj uništeni ligamenti kolena, primljena je u bolnicu u Trevizu i tamo je operisana, pa je trenutno na internzivnoj nezi. Za nju su Zimske olimpijske igre završene i bez obzira što mnogi tvrde da koleno nije uticalo na to da padne tokom spusta, doktor iz SAD je to demantovao i objasnio zašto nije mogla da izdrži na skijama.

Što se tiče Lindzi Von, koja ima 41 godinu, ovo je najvjerovatnije kraj karijere za nju i moraće da se pomiri sa tim da ipak ne može do još jedne medalje sa ZOI.