Vaterpolisti Jadrana m:tel iz Herceg Novog ostali su bez plasmana među osam najboljih u Ligi šampiona, iako im je prelazak u Top 8 fazu bio itekako dostižan cilj.

Izvor: MN Press

U odlučujućem meču grupe B, koji je odigran u Trebinju, Novljani su poraženi od tima Novog Beograda rezultatom 15:12 i time završili takmičenje u elitnom evropskom takmičenju.

Utakmica, u kojoj je Jadran imao šansu da izbori četvrtfinale, nije pružila očekivani preokret – gosti su brzo stekli kontrolu nad rezultatom i vodili su sa 9:3, a kasnije i 13:5, što je ostavilo malo prostora za povratak domaćina.

Jadran je na kraju zauzeo treće mjesto u grupi, uz dve pobjede i četiri poraza, te će svoju sezonu nastaviti u Evrokupu. Pro Reko i Novi Beograd su se, kao prve dvije ekipe u grupi, plasirali dalje u Top 8 fazu Lige šampiona.

Najefikasniji u redovima Jadrana bili su Strahinja Gojković sa četiri gola, dok su kod Novog Beograda najviše doprinijeli Vasilije Martinović (4), Nikola Lukić (3) i Dušan Trtović (2).