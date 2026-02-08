Reporter Skaj Sportsa otkrio najnovije informacije o stanju Lindzi Von, teško povrijeđene legende skijanja na Zimskim olimpijski igrama u Milanu i Kortini

Izvor: X.com/SkySportsNews/Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Izvještač britanskog Skaj sportsa iz Italije Džerend Hjuz javio se iz Kortine i otkrio u kakvom je stanju Lindzi Von, teško povrijeđena legenda skijanja. Ona je tokom dana doživjela stravičan pad na stazi, hitno je prebačena u lokalnu bolnicu, a potom i operisana, nakon što je utvrđeno da je zadobila prelom lijeve noge.

Povrijedila je istu nogu kao i prije devet dana, kada je doživjela kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Uprkos toj situaciji, odlučila je da se takmiči u Milanu i Kortini, što se ispostavilo kao najgora odluka u njenoj karijeri, koja je prvi put završena 2018. godine, a potom reaktivirana 2024, nakon operacije transplantacije desnog koljena.

„U pitanju je lijeva noga na kojoj je doživjela kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Nekako je odlučila da može da se takmiči u olimpijskom spustu u Kortini. Bila je na dva treninga i bila treća najbrža. Znamo njenu priču, jedna je od najvećih koje su ikada stale na snijeg. Olimpijska šampionka iz 2010. godine, višestruka osvajačica medalja na svjetskim prvenstvima i u Svjetskom kupu“, rekao je Hjuz u javljanju iz Italije.

„Udarila je u kapiju, izgubila ravnotežu“

„Ona zapravo obožava stazu u Kortini, pobijedila je u 12 trka na njoj. Rizikovala je i svjesno odlučila da nastupi sa ortopedskim steznikom na lijevom koljenu, na kojem je već imala povredu ligamenta. Nažalost, sve je pošlo užasno po zlu. Na četvrtoj kapiji je udarila u nju, potpuno izgubila ravnotežu i uslijedio je stravičan pad, sa slomljenom lijevom nogom kao ishodom“, dodao je britanski reporter.

„Još jednom je potvrđeno da je lijeva noga operisana u bolnici u Kortini. Njeno stanje je stabilno i trenutno je pod nadzorom italijanskih i američkih ljekara“, objasnio je Hjuz.

Pogledajte kako su izgledali težak pad Amerikanke i dramatična reakcija uplakanih navijača okupljenih pored staze.