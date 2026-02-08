Lijepa Holanđanka napravila zabunu na startu Zimskih olimpijskih igara.

Jedna od najvećih zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji je holandska klizačica Juta Lirdam (27). Osim po sportskim uspjesima, javnost je prepoznaje i kao djevojku poznatog influensera Džejka Pola. Očigledno je da joj prijaju svjetla reflektora, jer je veoma aktivna na društvenim mrežama, ali je neposredno pred nastup na najvećoj svjetskoj smotri izazvala pravu pometnju i učinila da mediji ispadnu „smiješni“.

Lirdam je trebalo da se obrati novinarima nakon treninga za trku na 1.000 metara, ali je sve šokirala svojim potezom. Umjesto da izađe pred medije, dala je samo ekskluzivnu izjavu za holandski javni servis. Oko dvadeset drugih predstavnika medija čekalo je uzalud gotovo sat vremena.

Potom je uslijedio hladan tuš – Juta Lirdam je odbila da govori za ostale medije.

Šta je rekla u kratkom obraćanju?

"Više sam voljela da ostanem malo u svom balonu i da se pripremim za utakmicu. Tada ne moram nužno mnogo da pričam o tome", rekla je Juta i dodala:

"Naravno da mnogo toga dijelim na mrežama i pričam o tome kako mi ide, tako da ne osjećam da to treba da radim i na drugim mjestima. Jer sam već prilično otvorena, mislim", rekla je atraktivna Holanđanka.

Kontroverze

Lirdam je i ranije izazvala kontroverze jer je, za razliku od ostatka holandske reprezentacije, putovala u Lombardiju privatnim avionom. Devojka influensera Džejka Pola se potom suočila sa žestokim kritikama javnosti.

"Njeno ponašanje smatram užasnim, kao ponašanje dive. Ali ona se ne razlikuje od ostalih brzih klizačica koje koriste komercijalne letove. Smatram to apsolutno smiješnim. Kao trener, to ne bih tolerisao", rečeno je u popularnoj holandskoj emisiji.

Plijeni svojom pojavom

Juta nije samo jedna od najbržih klizačica na svijetu, ona je u seks-simbol. Na društvenim mrežama je prati preko pet miliona ljudi i važi za jednu od najlepših sportistkinja planete. Svakako, iza nje stoje veliki sportski rezultati. Holanđanka se okitila titulom svetske prvakinje u sprintu 2022. na 500 i 1000 metara, a zatim je isti podvig ostvarila na 1000 metara 2020. i 2023. godine.