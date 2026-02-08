Američka skijašica Lindzi Von (41) je stabilno posle stravične nesreće na spustu u Kortini D'Ampeco, na Zimskim olimpijskim igrama.

Izvor: Daniel A Anderson/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarna američka skijašica Lindzi Von (41) u stabilnom je stanju nakon što je doživjela strašnu nesreću na takmičenju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Prilikom spusta ona je doslovno poletjela na stazi i završila u bolnici, a najnovije informacije govore da je „povrijeđena, ali stabilno i u dobrim rukama američkih i italijanskih ljekara“. To saopštenje američkog skijaškog i snouborderskog tima umirilo je javnost, zabrinutu za stanje prve Amerikanke koja je osvojila zlato u spustu na ZOI, davne 2010. godine.

Kako je sve prošlo bez povreda koje bi joj ugrozile život, mora se konstatovati da je bila potpuna ludost to što je pokušala da se takmiči praktično nedjelju dana nakon što je pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena, uz to doživjevši i kidanje meniskusa. U takvom stanju dobila je dozvolu da se takmiči, što je umalo izazvalo stravične posljedice. Samo na stazi joj je deset minuta pružana pomoć, a potom je helikopterom transportovana iz Kortine d’Ampeco u obližnju bolnicu.

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Tokom spusta, štapom i ramenom zakačila je kapiju na vrhu staze, što ju je tako zarotiralo da je doslovno „poletjela“. Skije su joj ostale zabijene u snijeg, oba koljena izvrnuta i u takvom, nepomičnom stanju ostala je savijena da leži u snijegu. Prema informacijama agencije Asošijeted pres, aktivirala se obavezna zaštitna vazdušna vreća koju je nosila ispod trkačkog odijela, što je svakako doprinijelo da ne bude mnogo težih posljedica.

Lindsey Vonn being taken out by helicopter after the crash.



(Though FYI: The broadcast notes that this is common and not necessarily indicative of the injury diagnosis. But definitely didn’t look good.)pic.twitter.com/PNYA9eWbiq — Mitch Goldich (@mitchgoldich)February 8, 2026

Lindzi Von povukla se prije osam godina, nakon Zimskih olimpijskih igara 2018. godine, jer je zaključila da je tijelo „izdaje“ i da više ne može da se takmiči na najvišem nivou. U međuvremenu je bila podvrgnuta teškoj operaciji, potpunoj zamjeni desnog koljena 2024. godine, zbog čega se vratila takmičenjima i počela pripreme za ZOI u Milanu i Kortini. Uprkos uspjesima uoči dolaska u Italiju, samo nedjelju dana prije otvaranja Zimskih olimpijskih igara doživjela je kidanje ukrštenog ligamenta lijevog koljena u Švajcarskoj. I u takvom stanju pokušala je da se takmiči, što se pokazalo kao jedna od najgorih odluka u njenoj karijeri i u istoriji skijaškog sporta, za nauk svima.