Američki ministar odbrane Pete Hegset danas je na konferenciji za medije rekao da je američka podmornica potopila iranski ratni brod „koji je mislio da je siguran u međunarodnim vodama“.

Izvor: Printscreen/X

Američko ministarstvo odbrane objavilo je, kako tvrde, snimak udara na iransku fregatu kod obale Šri Lanke.

Američki ministar odbrane Pete Hegset danas je na konferenciji za medije rekao da je američka podmornica potopila iranski ratni brod „koji je mislio da je siguran u međunarodnim vodama“.

Hegset je kazao da je brod „potopljen torpedom“.

„To je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata. Kao i u tom ratu… mi se borimo da pobijedimo“, saopštio je Hegset.

Napad na iransku fregatu dogodio se juče nedaleko od obale grada Gale na jugu Šri Lanke, neposredno izvan teritorijalnih voda te ostrvske države.