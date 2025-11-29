Srpski as Novak Đoković odrekao se velikog novca zbog svojih uvjerenja.

Izvor: Youtube/Piers Morgan Uncensored/printscreen

Poznati teniski stručnjak Patrik Muratoglu još jednom je odao priznanje najboljem igraču u istoriji, Novaku Đokoviću. Nekadašnji trener Serene Vilijams često ističe ličnost srpskog asa u prvi plan i oduševljen je time što iz godine u godinu ne mijenja svoje principe, kao ni standarde profesionalnog sportiste koje je sam odredio.

Nedavno je Đoković tokom gostovanja kod velikog kritičara Pirsa Morgana otkrio da je odbio neke bogate sponzorske ugovore, samo zato što se nisu slagali sa njegovim uvjerenjima.

„Odbio sam mnogo velikih brendova i novca u svojoj karijeri jer ne mogu da predstavljam nešto u šta ne vjerujem“, izjavio je Đoković tokom intervjua.

Muratoglu kaže da upravo ovakav način razmišljanja čini Novaka autentičnim šampionom koji nema cijenu. „Većina sportista sanja o velikim sponzorskim ugovorima. Novak Đoković je odbio neke od najvećih. A razlog govori sve o njemu“, napisao je Muratoglu na Linkedinu i dodao:

U razgovoru sa Pirsom Morganom, Novak Đoković je rekao nešto što otkriva ko je on zaista: „To je jedan od razloga zašto sam Novaka uvijek toliko volio. On je prava osoba. Skoro je ironično: godinama su ljudi govorili da je on 'lažni'. Pa ipak, on je vjerovatno najmanje lažna osoba u cijelom teniskom svijetu“, kaže Francuz.

Novaku nikada nije zanimao novac i odbijao je unosne ugovore, što većina sportista ne bi učinila. „Znam pouzdano da je tokom godina odbio mnogo dogovora: zato što nije vjerovao u proizvod, zato što se nije slagao sa vrijednostima kompanije, zato što nije mislio da su video igre dobre za djecu, čak i ako je ugovor bio veliki. Nije važno da li se slažete sa njegovim stavovima ili ne. Važno je da on postupa u skladu sa njima. Mnogi će reći: 'Lako mu je, bogat je'. Ali dozvolite mi da vam kažem nešto: većina igrača koji zarađuju isti novac ne odbija ugovore zbog ličnih uvjerenja“, nastavio je Muratoglu i dodao:

„Nemojte misliti da ljudi koji imaju mnogo novca ne žele više. Za većinu, nikada nije dovoljno. To je ljudska priroda, posebno kada 20 godina ne zarađujete skoro ništa prije nego što konačno možete sebi da priuštite neke stvari. Bez obzira da li volite Novaka ili ne, ovaj dio njegove ličnosti zaslužuje poštovanje“, zaključio je Muratoglu.