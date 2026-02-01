Organizatori Australijan opena razmatraju da i u ženskoj konkurenciji uvedu pet setova.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Prvi grend slem u sezoni Australijan open pun je iznađenja. U završnici takmičenja gledali smo spektakularna muška polufinala, u jednom je Karlos Alkaraz pobijedio poslije pet sati i 27 minuta Sašu Zvereva, a onda je na teren izašao Novak Đoković koji je oduševio navijače širom svijeta tako što je izbacio mlađeg favorita - Janika Sinera. Zbog toga ovo takmičenja razmatra da uvede slična pravila i u ženskom tenisu.

Žensko polufinale u kojem su se sastale Arina Sabalenka i Elina Svitolina završeno je za sat vremena i 16 minuta. U drugom polufinalu Elena Ribakina nešto se više namučila protiv Džesike Pegule i na terenu je provela sat vremena i 40 minuta. U poređenju sa muškim tenisom - razlika je ogromna.

Direktor Australijan opena Krejg Tajli ima rješenje - pokrenuo je ideju da se žene pridruže muškarcima i da igraju mečeve u pet setova na grend slem turnirima, već od sljedeće godine. Tajli veruje da mečevi koje su pružili, prije svega, Novak Đoković, a onda i ostala trojica mlađih tenisera (Karlos Alkaraz, Janik Siner i Saša Zverev) imaju priliku da zažive i u ženskom tenisu i tako podignu popularnost.

"Ne možete ponoviti taj (muški) polufinalni dan. To je bilo nevjerovatno. Još se ježim samo kad pomislim na to, a onda ne možete ponoviti to finale u ženskoj konkurenciji. Bilo je nevjerovatno. Jedna od stvari koje su mi pale na pamet je da mislim da bi trebalo da budu tri od pet setova i za žene", iznio je mišljenje direktor Australijan opena.

"Trebalo bi da pogledamo posljednjih nekoliko mečeva - četvrtfinale, polufinale i finale - i da ženskoj konkurenciji obezbijedimo tri od pet setove. Dakle, to je nešto što bi trebalo da stavimo na dnevni red i počnemo da razgovaramo sa igračicama o tome, jer postoje neki mečevi u tim posljednjim rundama koji bi bili fascinantni da su se završili u tri od pet setova."

"Sada ne znam da li bi igračice željele da to urade ili ne, ali to je nešto što moramo da razmotrimo. Svakako, ako ćemo to da uradimo i mislimo da je to ispravna stvar, definitivno ćemo to probati već 2027", rekao je Tajli.

"Dakle, ništa u pravilima ne spriječava da se to desi, ali to moramo da uradimo uz zaista duboke konsultacije sa igračima. Biće ljudi koji će reći da je ovo smiješno i drugih koji će reći da je to dobra ideja. Zasad ideja je da se vodi diskusija."

Ovakva ideja je već postojala

Ideja da se ženki mečevi na grend slemu igraju na pet setova 1994, kad je Štefi Graf ujbedljivo pobijedila Aranču Sančez Vikario 6:0, 6:2 i za manje od 60 minuta osvojila je titulu. Međutim, ideja je odbačena.