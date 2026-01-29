Arina Sabalenka je pobijedila Elinu Svitolinu i plasirala se u finale Australijan opena, a njena protivnica iz Ukrajine nije htjela da se rukuje. I cijelom stadionu je to željela da kaže.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka plasirala se u finale Australijan opena i probaće da osvoji treću uzastopnu titulu na ovom grend slemu. Sabalenka je bez većih problema pobijedila Elinu Svitolinu iz Ukrajine (6:2, 6:3), koja je prethodno "zgromila" Koko Gof, dok protiv Bjeloruskinje nije uspjela da pruži ni jači otpor.

Na kraju je Sabalenka slavila za nešto manje od 80 minuta na terenu, poslije čega joj Ukrajinka nije pružila ruku i čestitala pobjedu, što smo već vidjeli ove sezone i od Marte Kostjuk.

Ono što je prosto nevjerovatno je da je navijačima i pred kraj samog meča ispisano obavještenje da neće biti rukovanja.

Just flashed on the screen and read out by an announcer in Rod Laver Arena:pic.twitter.com/geGfgPfrNA — Ben Rothenberg (@BenRothenberg)January 29, 2026



"Na kraju meča, neće biti rukovanja igračica. Cijenimo što pokazujete poštovanje teniserkama tokom i poslije meča", stoji u ovom saopštenju, a pretpostavka je da je to urađeno kako bi obje teniserke izbjegle neprijatnost, odnosno da navijači ne bi pogrešno protumačili šta se dogodilo i da im ne bi zviždali.

Svitolina se inače ne rukuju se teniserkama iz Rusije i Bjelorusije od kada je došlo do početka sukoba u Ukrajini, dok je inače već Sabalenka više puta rekla da je to odluka na koju ne može da utiče i da je ne shvata lično.

Lično je pak shvatila to što je je sutkinja oduzela poen protiv Svitoline na samom početku meča zbog "ometanja", poslije čega je zaigrala još agresivniji tenis i došla na kraju do zaslužene pobjede, potvrdivši još jednom zašto je najbolja na svijetu i da joj niko nije ravan.

Aryna Sabalenka received a hindrance call from the umpire during her match against Elina Svitolina at the Australian Open.



Aryna requested video review.



The umpire says that she made a noise in the middle of the point after her initial grunt.



“You went ‘UH - AYA’… you…pic.twitter.com/6QoJP1i2b9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 29, 2026



U drugom polufinalu sastaju se inače Džesika Pegula (SAD) i Jelena Ribakina (Kazahstan), a bez obzira na to koja prođe dalje - Sabalenka će biti favorit.