Arina Sabalenka ostala u šoku što je sudija kaznila protiv Elene Svitoline iz Ukrajine zbog "ometanja".

Izvor: Eurosport/Screenshot

Arina Sabalenka jedna je od onih teniserki koje se najglasnije čuju tokom poena, što sudije uglavnom ignorišu, međutim ovog puta ju je Luis Azemar Engzel šokirala i oduzela joj dobijeni poen protiv Eline Svitoline iz Ukrajine. Bilo je to već u četvrtom gemu prvog seta, kada je Sabalenka izgubila poen zbog "ometanja" (hindrance).

Kada je Sabalenka udarila lopticu, čulo se njeno "produženo stenjanje", zbog čega je sudija prekinula poen i iznenadila ne samo Bjeloruskinju, nego i njenu protivnicu Svitolinu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Sabalenka grunts finally getting called out for hindrance LMAOpic.twitter.com/7aU6zvTJC8 — Bet With The Best (@BetWithTheBest_)January 29, 2026



Objasnila je Sabalenka da nije uradila ništa novo što inače ne radi, pokušavala je da objasni da je to bio njen normalan "urlik" tokom svakog poena, međutim sudija nije htjela ni da čuje. Čak ni kada je Sabalenka zatražila video-provjeru, nije bilo promene i kako je sudija odbjasnila ispustila je još jedan glas nakon tog svog običnog vriska.

Nije se sa tim složila Sabalenka i otišla je ljuta iz ove rasprave, međutim nije je to poremetilo. Upravo u tom gemu napravila je svoj prvi brejk na meču, pa tako ni ovaj poklonjen poen nije pomogao Svitolini koja je inače ne podnosi.

Pogledajte i raspravu koju je Sabalenka imala sa sudijom iz Švedske u polufinalu Australijan opena: