Hrvatski fudbaler Luka Modrić igra sjajno i u 41. godini

Bivši fudbaler Barselone Ivan Rakitić govorio je o svom prijatelju i dugogodišnjem saigraču iz reprezentacije Hrvatske Luki Modriću, istakavši da vjeruje da iskusni vezista može da igra još najmanje dvije ili tri godine.

Modrić, koji ima 40 godina, i dalje je jedan od ključnih igrača Milana. Zbog toga ne čudi što je za kratko vrijeme postao jedan od važnijih fudbalera italijanskog velikana, a navijači se nadaju da će u klubu ostati još dugo.

Rakitić je u razgovoru za „La Gazzetta dello Sport“ kazao da ga ne iznenađuje što Modrić i dalje igra na visokom nivou.

„Iskreno – ne, jer je Luka drugačiji od svih ostalih. Ima nevjerovatnu strast i fizički i dalje izgleda kao malo dijete“, rekao je Rakitić.

„Inter ima sedam bodova prednosti i očigledno je favorit, ali nedjeljni derbi je pokazao da Milan nije slučajno tu i da može da iskoristi svoje šanse. Do kraja ima još dosta utakmica, a u fudbalu nikada ne treba reći nikad. Poznavajući Modrića, siguran sam da on nije odustao i da i dalje ima veliku želju da osvaja trofeje“, kazao je Rakitić.

Govoreći o mogućem ostanku Modrića u Milanu i naredne sezone, Rakitić je istakao da bi hrvatski vezista to učinio samo sa jednim ciljem – pobjedom.

„Ako bi Luka ostao u Milanu, uradio bi to da pobijedi“, rekao je.

Modrić je prethodno proveo 12 godina u Real Madridu, a Rakitić je naglasio da njegov profesionalizam objašnjava zašto se brzo prilagodio igri italijanskog kluba.

„Za njega je uvijek najvažnija dobrobit tima. Ako ekipi treba da igra kao Đenaro Gatuzo, on će to i uraditi. Uvijek je bio inteligentan igrač i pravi vođa na terenu“, zaključio je Rakitić.