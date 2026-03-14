Cedevita Olimpija ostala je bez igrača tik pred meč protiv Partizana

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Američki bek sporazumno napustio klub na sopstveni zahtjev uoči meča ABA lige u Beogradu

Cedevita Olimpija ostala je bez američkog košarkaša Džozefa Džirarda uoči utakmice protiv Partizana u ABA ligi. Duel beogradskog i ljubljanskog tima zakazan je za nedjelju u 13 sati, ali ekipa koju vodi Zvezdan Mitrović neće nastupiti u kompletnom sastavu.

Džirard i Cedevita Olimpija sporazumno su raskinuli saradnju na zahtjev 25-godišnjeg košarkaša iz Njujorka. Američki bek je ove sezone odigrao 19 utakmica u Evrokupu i 17 u ABA ligi.

U evropskom takmičenju prosječno je bilježio 6,1 poen po meču, dok je u regionalnoj ligi imao prosjek od 5,5 poena.

Od Džirarda se očekivalo više, s obzirom na to da je tokom srednjoškolske karijere važio za jednog od najboljih šutera u SAD i bio proglašen za sportistu godine u Njujorku. Profesionalnu karijeru u Evropi započeo je u litvanskom Nevežisu, gdje je igrao u sezoni 2024/25, nakon čega je prošlog ljeta stigao u Ljubljanu.

I pored odlaska američkog beka, Cedevita Olimpija ostaje ozbiljan rival Partizanu. Ljubljanski tim trenutno je u seriji od sedam pobjeda, a u posljednjem kolu ubjedljivo je savladao Dubai rezultatom 93:80.