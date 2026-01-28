Novak Đoković prošao je u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Muzeti predao meč...

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Novak Đoković je u polufinalu Austrailjan opena. Lorenco Muzeti mu je predao meč u trećem setu i to u momentu u kom je imao dva seta prednosti - 6:4, 6:3, 1:3. Nije mogao da se kreće Italijan. Sada čeka pobjednika meča u duelu Janika Sinera i Bena Šeltona.

Bio je italijanski teniser bez ikakve sumnje bolji igrač, išao je ka zasluženoj pobjedi. Sve je bilo na njegovoj strani, uzeo je prva dva seta, a onda je Novak tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa žuljevima i to pošto je poklonio rivalu poen koji je osvojio.

Samo što je počeo treći set Đoković je napravio brejk, da bi odmah poslije tog gema Muzeti tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa butinom desne noge. Fizioterapeut mu je masirao nogu, on se vratio na teren, probao je da igra, nije mogao.

Trudio se da skraćuje poene, rizikovao, išao na sve ili ništa, vidjelo se da se jedva kreće. Prišao je svojoj loži nekoliko puta, žalio se. U četvrtom gemu je servirao, Novak je imao dvije brejk lopte (15:40) i tada je Lorenco samo prišao mreži i rekao Novaku da ne može više...

"Ne znam šta da kažem, žao mi ga je. Bio je bolji igrač, ja sam bio na putu kući. Ne znam šta da kažem, ovakve stvari se dešavaju u sportu, dešavalo se i meni nekoliko puta", rekao je Novak odmah poslije meča.