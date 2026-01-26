Novak Đoković protiv starog znanca Lorenca Muzetija u četvrtfinalu Australijan opena.

Izvor: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković bez borbe se plasirao u četvrtfinale Australijan opena pošto mu je zbog povrede predao mladi Jakub Menšik, dok smo u toku noći saznali ko će mu biti naredni rival. Mnogi su videli novi duel sa Fricom, međutim Muzeti je odigrao bez greške i biće sledeći izazivač Đokoviću.

Lorenco Muzeti je za samo dva sata na terenu pobijedio Tejlora Frica (6:2, 7:5, 6:4), tako da će u srijedu igrati protiv Novaka Đokovića za mjesto u polufinalu Australijan opena.



Neće ovo biti nimalo lak duel za Đokovića, pošto je Muzeti dva od četiri meča do sada dobio bez izgubljenog seta. U prvom meču na turniru Kolinjon mu je predao 2:1, dok je protiv Mahača morao da igra pet setova, kada je skoro četiri i po sata proveo na terenu, pa bi upravo ta svježina mogla da bude prednost za Noleta.

Dobra vijest je i da su njih dvojica do sada odigrala 10 mečeva, a da je devet pripalo Đokoviću, uključujući poslednjih šest. Jedini koji je Muzeti dobio bio je na šljaci.

Ujedno, ko dobije ovaj meč, pod uslovom da Zverev ne uđe u finale Australijan opena, biće treći teniser svijeta od ponedeljka.

Kako sad izgleda put Novaka Đokovića?

Još tri pobjede dijele Novaka Đokovića od 25. grend slema i znamo da će zbog toga posebno da "zagrize", iako je jasno da će igrati tri najteža moguća meča na turniru. Pogledajte kako izgleda žreb za Novaka: