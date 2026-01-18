Hrvatski mediji raspisali su se nakon senzacionalne pobjede Srbije protiv favorizovane Njemačke na Evropskom prvenstvu.
Rukometna reprezentacija Srbije režirala je čudo na Evropskom prvenstvu, pošto je srušila apsolutnog favorita, selekciju Nemačke i tako ostala u igri za drugu fazu takmičenja. Ova senzacija je propraćena širom Evrope, a o podvigu "orlova" raspisali su se i hrvatski mediji.
Uglavnom svi bruje o nevjerovatnom propustu njemačkog selektora i ocjenjuju da je taj potez pogurao srpske reprezentativce ka pobjedi. Tako "Index" pod naslovom: "Bizarnost koja je gurnula Srbe do pobjede protiv Njemaca. Pogledajte što se dogodilo", opisuje trenutak kada je Alfred Gislason tražio tajm-aut u momentu kada je igrač šutirao na gol, ali je pogodak potom poništen.
"Rukometaši Srbije kreirali su prvo iznenađenje ovog Evropskog prvenstva nakon što su u meču 2. kola u Grupi A savladali Njemačku 30:27, preokrenuvši zaostatak od četiri gola iz prvog poluvremena (13:17). Utakmicu je obilježio bizaran trenutak u kojem je Srbiju prema pobjedi pogurala i jedna odluka njemačkog selektora", navodi se u tekstu.
"Ovo se rijetko događa u rukometu! Pogledajte situaciju koja je Srbiji omogućila najveću senzaciju Eura", piše Jutarnji list.
"Zanimljivo je pak da su Nijemci u ključnim trenutcima utakmice presudili - sami sebi! Ta "krivica" pripala je njemačkom selektoru Alfredu Gislasonu, koji će još neko vrijeme žaliti zbog onoga što je napravio u završnici meča. 66-godišnji je strateg, naime, u 58. minuti pozvao tajm-aut sekund prije nego što je njegov igrač postigao pogodak. I sekund je možda pretjeran izraz, jer bila je riječ doslovno o desetinkama sekunde koje su presudile pri provjeri situacije".
Hrvatski mediji: "Bizarnost gurnula Srbe do pobjede protiv Njemaca"
"T portal" se opširno bavio pojedinostima. Naravno, pomenuta situacija je bila u fokusu, ali su prenijeli i izjavu najboljeg njemačkog igrača Jurija Knora koji je jasno izrekao kritike na račun selektora.
"Ovo nije viđeno u istoriji rukometa. Pogledajte glupost kojom je njemački selekrot poklonio pobjedu Srbiji", piše u naslovu. Prenose i izjavu srpskog kapitena Mijaila Marsenića, a bave se kalkulacijama za narednu fazu.
"Večernji list" takođe u fokus stavlja potez selektora Njemačke uz eksplozivan naslov: "Totalna senzacija: Srbija srušila Njemačku i nakon nevjerovatnog preokreta ostala u igri za drugi krug Eura".
"Svijet bruji o potezu njemačkog selektora protiv Srbije, ljudi ne mogu da vjeruju šta je učinio", piše isti izvor uz njegovu izjavu.
"Dok su srpski mediji slave pobjedu kao "istorijsku" i "neviđenu", Gislason je nakon utakmice stao pred kamere i preuzeo potpunu odgovornost za potez koji je njemački komentator opisao kao "scenu vijeka". 'Naravno da je to moja odgovornost. Htio sam da uzmem tajm-aut u trenutku kada smo kompletni na terenu. Nažalost, pritisnuo sam dugme djelić sekunde prerano. To ide na moju dušu', iskreno je priznao 66-godišnji Islanđanin, trener koji je u karijeri osvajao sve što se moglo osvojiti na klupskom nivou", navode Hrvati u tekstu.
Šta je sa Hrvatima?
Reprezentacija Hrvatske je pobijedila u prvom meču na Evropskom prvenstvu protiv Gruzije, ali je ostavila neubjedljiv utisak. U grupi se nalaze još Holandija i Švedska koja je apsolutni favorit, pa će duel Hrvatske i Holandije odlučiti ko će kao drugoplasirana selekcija u drugu fazu prvenstva.