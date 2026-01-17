Srbija je savladala Njemačku u drami drugog kola Evropskog prvenstva u rukometu.

Rukometaši Srbije savladali su Njemačku!

Nakon što su gubili 17:13 na poluvremenu, "orlovi" su uspjeli da se dignu, odigraju nevjerovatno i povedu na 12 minuta do kraja meča, a onda u klackalici na kraju pobijede sa 30:27.

Srbija je na kraju meča imala tri gola više od Njemačke što može da se ispostavi ključno u eventualnom krugu za prolazak dalje. Sada moraju da pobijede Austriju za prolazak dalje.

