Selektor Njemačke Alfred Gislason praktično je poklonio Srbiji jedan gol, ako ne i pobjedu na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Izvor: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Muška rukometna reprezentacija Srbije pobijedila je Nemačku 30:27 (13:17) i tako priredila najveće iznenađenje dosadašnjeg Evropskog prvenstva u rukometu. Iako su srpski rukometaši gubili četiri razlike na poluvremenu, u nastavku su odigrali bez greške, dok im je u jednom trenutku pomogao i selektor Njemačke Alfred Gislason.

U trenutku kada je njegov najbolji igrač Juri Knor postizao gol za 26:26, Gislason je zatražio tajm-aut i prekinuo taj napad, tako da je Njemačka ostala bez izjednačenja, a ubrzo je Srbija otišla na dva gola prednosti.

"Naravno da je to moja odgovornost", rekao je jedan od najboljih trenera sveta Alfred Gislason za "ARD" poslije meča.

"Htio sam da uzmem tajm-aut u trenutku kada smo kompletni na terenu. Nažalost, pritisnuo sam dugme djelić sekunde prerano. To ide na moju dušu", dodao je Gislason zbog čijeg poteza je posebno bio ljut Juri Knor koji je takođe bio nezadovoljan i ulogom koju ima kod Islanđanina.

Nikad nećemo saznati da li je taj potez Gislasona i "pogurao" Srbiju ka pobjedi, ali znamo da se Njemačkoj smiješi ispadanje sa turnira ako ne pobijedi Španiju u posljednjem kolu, dok Srbija drži stvari u svojim rukama i igra sa Austrijom.

Podsjetimo, Njemačka je aktuelni olimpijski vicešampion i očekivalo se da na EP ode do medalje.