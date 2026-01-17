Švajcarac Rodžer Federer vratio je staru slavu na Australijan Openu gde je specijalni gost.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer nalazi se u Melburnu gde je odigrao meč humanitarnog karaktera i oduševio ljubitelje bijelog sporta. Sve je iz prvih redova gledao Novak Đoković koji pohod na 11. titulu na Australijan Openu počinje u ponedjeljak.

Prošle sezone je stigao do sva četiri polufinala na grend slemovima, a šta mu želi nekada veliki rival?

"Nadam se da je u dobroj formi. Vidjeli smo ga kako se mučio prošle sezone u polufinalima grend slemova. Uspio je četiri puta da se plasira, ali nije bio na 100 odsto. Želim mu stigne do polufinala i da tamo bude 100 odsto spreman. Ne znamo u kakvoj je situaciji trenutno jer još uvijek nije igrao, ali nadam se da je imao dobru predsezonu", rekao je Federer.

Federer says that he wishes Djokovic a good tournament and is able to be 100% if he makes the semis again. He said Djokovic made all 4 semis last year but struggled as he was not 100% fit in them.



I agree, just hope Djokovic has some luck with injuries.pic.twitter.com/QAEcWHHzhg — Pavvy G (@pavyg)January 16, 2026

Ponovo aktuelno rivalstvo

Australijan Open još nije počeo sa mečevima glavnog žrijeba, a egzibicije su privukle veliku pažnju navijača. Čim je Federer stigao u Melburn, ponovo su se aktivirali njegovi fanovi, pa je na meču Đokovića i Frensisa Tijafoa viđena jedna simpatična scena.

U jednom momentu dok je srpski as bio na servisu sa tribina se začulo: "Naprijed, Rodžer", a Novakova reakcija je nasmijala sve na legendarnoj "Rod Lejver areni".