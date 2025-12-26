Nekadašnji trener Rodžera Federera Pol Anakon istakao je da vjeruje da Novak Đoković može da osvoji 25. grend slem titulu, iako to možda i nije logično.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Polako se završava 2025. godina i bliži se nova sezona. Australijan open je iza ugla i tu će Novak Đoković juriti svoju 25. grend slem titulu. O tome se oglasio i jedan od bivših trenera Rodžera Federera.

Američki stručnjak Pol Anakon i sam je nekada igrao tenis. Najviše je stigao do četvrtfinala na Vimbldonu 1984. godine. Sada smatra da logički Novak nema šanse. Ipak, nema tu mnogo logike...

"Srce mi kaže – da, ali glava mi kaže – ne. Sve je teže. Bezvremeni Novak morao bi da prođe kroz mnogo vrhunskih igrača i mislim da bi sedam pobjeda u mečevima na tri dobijena seta za osvajanje 25. grend slema moglo da bude prevelik izazov. Ipak, kladiti se protiv njega je uvijek rizično – legende su izuzetak, a ne pravilo", rekao je Anakon.

Šta je bilo prošle godine?

Vidi opis Federerov trener priznao da voli Novaka: "Nije logično da osvoji 25. grend slem, ali srce mi kaže da" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH Br. slika: 10 10 / 10

U sezoni u kojoj je sa nove dvije titule stigao do 100 trofeja u kariejri Novak nije osvojio grend slem. Ipak, imao je osjetno bolje rezultate na najvećim turnirima u odnosu na 2024. Na sva četiri grend slema stigao je do polufinala.

U Austaliji je dobio Karlosa Alkaraza pa je poražen od Saše Zvereva, na Rolan Garosu je dobio Zvereva, pa ga je izabcio Janik Siner. Na Vimbdonu je Janik Siner ponovo pobijedio Novaka u polufinalu, a na US Openu je Karlos Alkaraz bio bolji na istom stepeniku.

Ko je Pol Anakon?

Pol Anakon je svoju trenersku karijeru počeo 1995. kada je vodio Pita Samprasa. Sa njim je radio sedam godina, a zatim je bio trener Tima Henmana. Potom je bio selektor Velike Britanije, a onda je od 2010. do 2013. bio trener Rodžera Federera.

Potom je godinu dana sarađivao sa Sloun Stivens, da bi kratko radio sa Stenom Vavrinkom. Od 2018. godine je prvi tener Tejlora Frica.