Rodžer Federer vratio se na teren i pokazao da nije zaboravio da igra tenis, pobijedio je Kaspera Ruda u taj-brejku.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Rodžer Federer (44) je već nekoliko godina u penziji, ali je i dalje majstor. Što se kaže - forma je prolazna, klasa je vječna. Naučio je to na svojoj koži Kasper Rud (Norveška). Trenutno 13. teniser svijeta dobio je čas tenisa od legendarnog Švajcarca.

Na "Rod Lejver Areni" odigran je trening taj-brejk između njih dvojice i švajcarski as je prilično lako slavio - 7:2. Bacao je navijače u delirijum, posebno kada je poslije odličnog servisa Ruda poslao ritern savršeno u ćošak bekhend paralelom.

Radio je Rodžer ono u čemu je najbolji - tjerao rivala da igra u njegovom ritmu. Izlazio je na mrežu, slao savršene voleje, Kasper je igrao po njegovim notama. Zanimljivo je da je izgubio prvi poen u taj-brejku i onda krenuo da igra. Sve to oduševilo je navijače.

"Da li je kasno da mu date specijalnu pozivnicu za turnir", bio je jedan od komentara ispod snimka meča koji je objavio Australijan open.

Oh, Roger



That backhand down the line will never get oldpic.twitter.com/FAD8yOiQi9 — #AusOpen (@AustralianOpen)January 16, 2026

Đoković gledao Rodžerovu magiju

Novak Djokovic watching Roger Federer practice on Rod Laver Arena.#AusOpenpic.twitter.com/UUDGRQcfhu — José Morgado (@josemorgado)January 16, 2026

Veliku pažnju privukao je Federer i njegov povratak na teren. Nije to želio da propusti ni njegov veliki rival - Novak Đoković. Kamere su snimila najboljeg tenisera svih vremena kako drži čas tenisa kolegi.

Novak je u društvu Borisa Bošnjakovića i Karlosa Gomeza Erere pratio taj-brejk i Rodžerove bravure.