Vještačka inteligencija oživljava čuvenog Vala Kilmera: Bolest ga spriječila da odigra ulogu, donijeta šok odluka

Širom svijeta se vode žestoke debate o upotrebi vještačke inteligencije u filmskoj industriji.

Pet godina prije smrti 2025. godine Valu Kilmeru poverena je uloga oca Fintana, katoličkog sveštenika i stručnjaka za indijansku spiritualnost, u filmu "As Deep as the Grave" ("Duboko kao grob").

Međutim, poznati glumac, koji se borio s rakom grla, bio je previše bolestan da bi se ikada pojavio na setu. Scenarista i reditelj filma Korta Vorhisa ističe da je uloga bila namijenjena isključivo Kilmeru, piše Varajeti.

"On je bio glumac kojeg sam želio za ovu ulogu. Bila je u velikoj meri dizajnirana oko njega. Crpjela je inspiraciju iz njegovog indijanskog nasleđa i njegovih veza i ljubavi prema jugozapadu SAD. Baš prije neki dan sam gledao plan snimanja i imali smo ga spremnog za set. Jednostavno je prolazio kroz veoma, veoma težak medicinski period i nije to mogao da izvede", kaže Vorhis.

lako Kilmer nije snimio nijednu scenu, Vorhis je uspio da ostvari svoju viziju i uključi ga u ansambl" koristeći najsavremeniju generativnu vještačku inteligenciju. To je učinjeno uz punu saradnju naslednika pokojnog glumca i njegove ćerke Mersedes Kilmer, a Vorhis navodi da je i Kilmerov sin Džek Kilmer pružio podršku.

"Njegova porodica je stalno ponavljala koliko smatraju da je film važan i da je Val zaista želio da bude dio ovoga. On je zaista mislio da je to važna priča na kojoj je želio svoje ime. Ta podrška mi je dala samopouzdanje da kažem - u redu, uradimo ovo. Uprkos činjenici da bi neki ljudi to mogli nazvati kontroverznim, ovo je ono što je Val želio", kaže Kort Vorhis.

O čemu se radi u filmu?

Film "As Deep as the Grave", koji je ranije nosio naziv "Canyon of the Dead" ("Kanjon mrtvih"), zasnovan je na istinitoj priči o arheolozima sa jugozapada, En i Erlu Morisu. Radnja prati njihova iskopavanja u Kanjonu de Šej u Arizoni, u pokušaju da otkriju istoriju naroda Navaho. Glavne uloge tumače Abigejl Lori i Tom Felton, dok se u glumačkoj postavi nalaze i Ves Studi i Abigejl Breslin. Kilmer, odnosno njegova verzija kreirana uz pomoć vještačke inteligencije, pojaviće se u značajnom dijelu gotovog filma. Projekat koristi i njegove mlađe fotografije, koje je obezbijedila porodica, kao i snimke iz poslednjih godina života kako bi se lik prikazao u različitim životnim fazama.

Audio segment takođe uključuje Kilmerov glas, koji je u kasnijem periodu bio oštećen usled procedure na traheji. Producent filma, Džon Vorhis, ujedno i Kortov brat, objašnjava simboliku:

"Lik u filmu takođe pati od tuberkuloze. Ponovo, ovaj istorijski lik je odražavao Valovo stvarno stanje dok je patio od raka grla. I zato, kada je u pitanju glas, ovo je zaista jedinstvena prilika da lik odražava stanje od kojeg je glumac zapravo patio, stvarajući tako svojevrsni most."

U jednom trenutku autori su izbacili scene sa ocem Fintanom zbog ograničenog budžeta i vremena, ali su kasnije shvatili da su te scene ključne za narativ.

"Shvatili smo da je ovo ključni element koji nedostaje. Obično bismo samo dodijelili ulogu drugom glumcu. Ja sam uvijek za rad sa našim glumcima, i imamo briljantne izvedbe u cijelom filmu. Ali ne možemo ponovo da pokrenemo kamere. Nemamo budžet. Nismo veliki studijski film. Tako da smo morali da razmišljamo o inovativnim načinima. I shvatili smo da je tehnologija tu za nas", kaže Kort Vorhis.

lako se o upotrebi vještačke inteligencije vode žestoke debate, braća Vorhis ističu da je produkcija pratila smjernice udruženja SAG i da je Kilmerovim naslednicima isplaćena odgovarajuća naknada. Mersedes Kilmer je u izjavi podržala projekat, naglašavajući da je njen otac bio "duboko duhovan čovjek" koji je osjećao bliskost sa pričom o prosvjetljenju smještenom u Novi Meksiko, gdje je živio.

"Uvijek je gledao na tehnologije u usponu sa optimizmom, kao na alat za proširenje mogućnosti pripovedanja. Ovaj duh je nešto što svi poštujemo u okviru ovog specifičnog filma, čiji je on bio integralni dio."

Sam Val Kilmer je još za života sarađivao sa kompanijom Sonantik kako bi kreirao Al glas za ulogu Toma Ajsmena Kazanskog u filmu "Top Gun: Maverick" iz 2022. Tada je izjavio:

"Kao ljudskim bićima, sposobnost komunikacije je srž našeg postojanja, a nuspojave raka grla otežale su drugima da me razumiju."

