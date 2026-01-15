Rodžer Federer savjetuje mlade tenisere šta bi trebalo da rade, a zaboravlja kako je namjerno rušio Novaka Đokovića kada je činio to isto.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Rodžer Federer bio je izuzetno bezobrazan i neprijatan prema Novaku Đokoviću kada se srpski teniser pojavio na velikoj sceni. Za razliku od drugih tenisera koji su u to vrijeme gledali Federera i Nadala "kao Bogove", Đoković je došao s ciljem da ih pobijedi i nadmaši njihove rekorde, što im je i te kako zasmetalo.

Nije želio da bude "treći točak", kako je to često govorio, nego je sanjao da bude najveći ikada. Legitiman san koji se nije dopao "duopolu" Federer-Nadal, potom ni zapadnim medijima, zbog čega je Đoković nažalost često bio okarakterisan kao negativac. Da li se zbog toga Švajcarac sada kaje ili je potpuno zaboravio kako se ponašao prije petnaestak godina, ali ono što je sada ispričao na Australijan openu - gdje će igrati na egzibiciji tokom vikenda - pomalo je licemjerno.

Da li je moguće da je ovo Federer rekao?

Upitan da prokomentariše igre talentovanog Žoaa Fonseke, koga porede upravo sa njim, kao i njegove šanse da u rivalstvu Alkaraza i Sinera bude "treći točak", odnosno Novak Đoković na početku svoje karijere, Rodžer Federer je sada istakao da to nikome ne treba da bude san.

"Ne želiš da budeš treći lik, želiš da budeš taj lik", rekao je Rodžer Federer uz osmijeh, kao da je zaboravio da je to pravo na to branio Novaku Đokoviću.

"Za svakoga bih pomislio da je to način na koji razmišlja. Naravno, ne treba se previše zanositi i razmišljati predaleko unaprijed, ali u naše vrijeme, kada su ljudi govorili: ‘Pokušaću da osvojim Australijan open’, a u prostoriji su bile sve druge legende, ponekad sam imao utisak da im mediji nisu dozvoljavali da dođu do riječi", dodao je Federer.

"Mislim da bi svako na turniru trebalo da dolazi ovdje i kaže: ‘Želim da osvojim Australijan open’. To bi i te kako trebalo da bude potpuno dozvoljeno, isto važi i za Žoaa Fonseku, i nadam se da on ima takav način razmišljanja. Potrebno mu je još malo vremena da razradi svoju igru kao kod Janika Sinera. Da vidi kada da se povuče, a kada da ‘pusti ruku’, ali kada to shvati, nebo je granica", naglasio je Švajcarac.

Šta je još rekao Federer?

Inače, tokom čitave konferencije za medije Rodžer Federer nije dobio niti jedno pitanje o Novaku Đokoviću, pa su ga uz Fonseku pitali još za rivalstvo Janika Sinera i Karlosa Alkaraza i ko će osvojiti Australijan open.

"Zato smo ovdje, da vidimo šta će biti, znamo da u sportu svašta može da se dogodi. Oni su favoriti, ali sada sve postaje bitno. To njihovo rivalstvo je sjajno, igraju nevjerovatan tenis, nevjerovatni su bili na Rolan Garosu, nije da je to bilo neophodno tenisu, ali je dobro što smo to dobili. Završilo se na sjajan način u petom setu i to je jedan od najboljih mečeva svih vremena. Svi pokušavaju da ih sustignu, vidjeli smo da su sjajni, trenirao sam s obojicom, nevjerovatni su i mislim da mogu još", rekao je Federer obraćajući se medijima.

Takođe, istakao je i da mu se čini da mu je Karlos Alkaraz sličniji, kao i da je - kada je gledao meč Sinera i Dimitrova - vidio jedan način kako bi igrao protiv Italijana i kako bi ga možda pobijedio.