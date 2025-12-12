Interesantna odluka Rodžera Federera da dođe na Australijan open gdje godinama nije bio. Sve do sada kada Đoković napada 25. grend slem.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Rodžer Federer godinama nije dolazio na Australijan open, međutim planira da se vrati u januaru i da ga prati sa tribina, što nikada u karijeri nije ni činio. Federer je od 1999. do 2020. godine bio redovan učesnik ovog turnira, potom ga je preskočio 2021. godine zbog povrede i kako bi se bolje spremio za Rolan Garos i Vimbldon, a zatim u penziji nije dolazio u Melburn.

Ovoga puta to će se promijeniti jer je Federer najavio svoj dolazak na najmanji kontinent: "Djeluje kao da je prošla čitava vječnost otkako sam skovao izraz ‘Happy Slam’ za Australijan open, i još mi izmami osmijeh kada se sjetim svih trenutaka koje sam ovde doživio", rekao je Rodžer Federer u najavi svog dolaska.

✈️ Roger Federer is heading back to Australia for the first time since 2020pic.twitter.com/sL3fSjQWvC — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)December 11, 2025



"Doživio sam toliko emocija na Rod Lejver areni... Radost podizanja ‘Normana’ šest puta, čast da igram pred samim Rodom Lejverom, izazov takmičenja protiv svojih najvećih rivala i uvijek ogromnu ljubav i podršku australijskih navijača", dodao je Švajcarac koji je istakao da mu je osvajanje Australijan opena 2017. i 2018. godine jedno od najdražih uspomena iz svoje karijere.

"Jedva čekam da se ponovo vratim na AO i stvorim još fantastičnih trenutaka sa svim australijskim navijačima", naglasio je Švajcarac koji nije rekao za koga će i navijati.

Mnogi su ovo u šali protumačili kao način da se "izbaksuzira" Novak Đoković, pošto znamo da srpski as nije osvajao turnire na kojima je Federer dolazio da gleda sa tribina. Bilo je tako prošle godine na Vimbldonu, prije toga pamtimo taj slučaj u Šangaju, tako da se možda i Švajcarac "umiješa" da Srbin ne osvoji 25. grend slem u karijeri.

Podsjetimo, Australijan open se igra od 12. januara do 1. februara, a branilac titule je Janik Siner.