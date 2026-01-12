Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka ima problem sa teniserkama iz Ukrajine, posebno sa Martom Kostjuk, zbog svoje nacionalnosti i umiješanosti njene države u sukob. Međutim, mnogi su zaboravili šta je Sabalenka rekla o ratu u Ukrajini.

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka odbranila je titulu u Brizbejnu pošto je u nedjelju u finalu bez većih problema pobijedila Martu Kostjuk (6:4, 6:3). Međutim, poslije meča se ne priča o sjajnoj partiji Bjeloruskinje koja je novom titulom najavila pohod na Australijan open, nego o skandalu koji je napravila njena protivnica iz Ukrajine.

Njih dvije imaju "istoriju", ali je ipak osnovni problem koji Kostjukova ima sa Sabalenkom njena nacionalnost. Zbog toga što je Sabalenka iz Bjelorusije, a njena država je stala na stranu Rusije u sukobu sa Ukrajinom, Kostjukova je odlučila da se ne rukuje sa njom. Tako je već nekoliko mečeva unazad, dok je sada otišla korak dalje da nije htjela ni da javno čestita svojoj protivnici, nego je umjesto toga održala politički govor.

Sabalenka je to sve mirno prihvatila, istakla je da razumije da riječi Marte Kostjuk ne predstavljaju "lični napad" na nju i da shvata poziciju ukrajinskih sportista, međutim ono što je nevjerovatno u cijeloj priči je koliko Ukrajinka ne razumije da joj nisu baš svi na terenu i van njega protivnici.

Tako je još 2023. godine na Rolan Garosu, kada je Sabalenka pobijedila Kostjuk, jasno i glasno rekla Bjeloruskinja rekla šta misli o sukobu na prostoru Ukrajine.

"Niko normalan nije za rat"

Ni tada, prije skoro tri godine, Kostjuk nije htjela da pruži ruku Sabalenki i pojedini navijači su zviždali Bjeloruskinji tokom meča, pa je upitana koja je njena poruka svijetu u trenutku kada je jasno da ih "Ukrajinci mrze". Sabalenka je prvo rekla da nikada nije ni rekla da je Ukrajinci i Ukrajinke mrze, pa je objasnila da nije za rat.

"Prije svega, kada dobijem pitanje o Ukrajincima, pitaju me, tipa: 'Da li znate da vas mrze?' I ja odgovaram da, ako me mrze, ja ništa tako ne osjećam. Što se tiče rata, rekla sam to mnogo puta: niko na ovom svijetu, ruski sportisti ili bjeloruski sportisti, ne podržava rat. Niko. Kako bismo mogli da podržavamo rat? Niko normalan nikada ne bi podržao rat", rekla je Arina Sabalenka tada jasno i glasno.

"Zašto moramo glasno da govorimo nešto što je - kao jedan plus jedan, to je dva. Naravno da ne podržavamo rat. Kada bi to na bilo koji način moglo da utiče na rat, kada bi moglo da ga zaustavi, uradili bismo to. Ali, nažalost, to nije u našim rukama. To je dio u vezi sa Ukrajincima", naglasila je ona.

"Ja sam iz male zemlje i radila sam za ovo"

Arina Sabalenka rođena je u Minsku 1998. godine i uvek svuda ponosno ističe da je iz Bjelorusije, iako dugo kraj njenog imena nema zastave njene zemlje zbog sankcija. Za razliku od brojnih drugih teniserki sa prostora bivšeg Sovjetskog Saveza, nije se odlučila da promijeni državljanstvo. A mogla je.

"Koja je moja poruka kao svjetskog broja jedan? U redu, vratimo se na moju zemlju. Ja sam iz male zemlje, iz Bjelorusije, i mnogo sam radila da bih došla do ovog nivoa. To je poruka mnogim mladim sportistima koji su iz malih zemalja, koji nemaju dovoljno novca, koji dolaze iz malih sredina - da mogu da uspiju u ovom sportu. Da moraju naporno da rade i da vjeruju u sebe i da mogu da postignu šta god žele. To je moja glavna poruka kao svjetskog broja 1", rekla je Sabalenka i dodala:

"Ne znam da li sam uzor mnogim ljudima ili ne; kao što sam rekla, biće ljudi kojima se ne sviđam i biće ljudi kojima se sviđam. Fokusiram se na ljude kojima se sviđam i koji žele da budem najbolja. Želim da pokažem svoj najbolji tenis, želim da ljudi uživaju u teniskim mečevima, da uživaju u mojim mečevima. To je moja poruka - da donosim radost ljudima".