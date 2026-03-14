Snežana Đurišić iskreno o plastičnoj hirurgiji, objavila fotku posle intervencije: Ne krije šta je mijenjala na sebi

Snežana Đurišić nekoliko godina je imala probleme sa kapcima, pa je odlučila da ih operiše.

Pjevačica Snežana Đurišić, poznata po svojoj eleganciji i mladolikom izgledu, konačno je odlučila da stavi tačku na glasine o estetskim zahvatima.

U iskrenom razgovoru otkrila je šta zaista stoji iza njenog negovanog izgleda i kako balansira između prirodne ljepote i modernih tretmana.

"Smatram da svaka žena treba da vodi računa o sebi, ali u granicama normale. Nisam pristalica drastičnih promjena koje bi mogle da naruše prirodan izgled lica."

"Godinama sam imala problem sa podočnjacima i to mi je smetalo. Odlučila sam da ih uklonim, ali to je jedina korekcija koju sam radila. Sve ostalo je rezultat dobre njege, ishrane i genetike", iskreno je otkrila pjevačica.

Snežana se oslanja na kvalitetne kozmetičke tretmane i prirodne metode podmlađivanja.

Iako je priznala da je uradila botoks, naglašava da je to jedini dodatak njenoj rutini.

"Imam zahvalnu genetiku, mama mi je mladolika, ali veoma vodim računa – ne izlažem lice suncu, koristim kozmetiku, tretmane, masaže... Ako osjetim da mi nešto smeta, možda se i odlučim za još neku korekciju", rekla je pjevačica iskreno.

Uvijek se oslanja na kvalitetne kozmetičke tretmane i prirodne metode podmlađivanja, ali nikada nije željela da izgubi autentičnost.

"Ipak, nikad ne reci nikad. Imam zahvalnu genetiku, mama mi je mladolika, ali veoma vodim računa, ne sunčam lice, tu je i kozmetika, tretmani, masaže i tako dalje, ali ako osetim da mi nešto smeta možda se i odlučim", rekla je Snežana, koja je ipak posle nekog vremena uradila botoks.

"Osim botoksa ništa ne radim na sebi što ne znači da ne bi trebalo. Kada budem osetila želju, uradiću nešto. Ne plašim se tretmana, ali se plašim nestručnih ljudi, a kod nas ih ima mnogo. Ne bih voljela da mi promjene lični opis i to će sigurno biti jedan od krucijalnih razloga zbog čega vjerovatno nikada ništa neću ni uraditi", zaključila je Snežana Đurišić.

