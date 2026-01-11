Bjeloruskinja Arina Sabalenka svima je stavila do znanja da čeka vjerenički prsten.

Izvor: Printscreen/Instagram/ArynaSabalenka

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka krenula je sezonu na najbolji mogući način, pošto je u finalu Brizbejna savladala Ukrajinku Martu Kostjuk. Tokom pobjedničkog govora bez imalo ustezanja pozvala je svog vjernika da je zaprosi, mada nije isključeno ni da će to sama uraditi.

Brazilski biznismen grčkog porijekla Jorgos Frangulis je njen vjerni pratilac na svakom turniru i njihova veza je i više nego ozbiljna, ali izgleda da se iznenadio kada je začuo ove riječi, kao i navijači na stadionu.

"Hvala mom momku, nadam se da ću uskoro moći drugačije da te zovem, jel tako?", rekla je Sabalenka na ceremoniji i kroz smijeh dodala: "Samo dodajem ekstra pritisak".

Imala je neprijatnu situaciju jer je za rivalku imala Ukrajinsku Martu Kostjuk koja nije željela da je pozdravi zbog dobro poznate političke situacije.

"To je njen stav, šta ja mogu da uradim. Kada sam na terenu, mislim samo kako da pobijedim. Nije mi važno ko je protivnica. Igram kao sportistkinja, što i jesam, i ne moram nikome ništa da dokazujem", rekla je Bjeloruskinja na konferenciji za medije.

Ko je budući muž Arine Sabalenke?

Sa prvom teniserkom svijeta je od aprila 2024. godine i od tada su nerazdvojni. On je osnivač međunarodno uspješnog brenda superhrane Oakberry, specijalizovanog za asai proizvode. Brend danas ima više od 700 lokacija širom svijeta, a Jorgos pored toga gaji strast prema automobilizmu. Rođen je u Sao Paulu, ali potiče iz porodice grčkog porijekla, tačnije iz Soluna.

Kada je upitan šta je ono u čemu najviše uživa bio je i više nego jasan.

"Definitivno Arina - ona ​​je ono u čemu najviše uživam! Najteži dio je biti u boksu. To je jedna od najstresnijih situacija koje sam ikada doživio. Sjedenje u boksu tokom teških mečeva je ubjedljivo najteži dio. Nikada ništa ne govorim tokom mečeva. Trudim se da ne pokazujem previše emocija, jer Arina sve primjećuje - šta svi rade u boksu", rekao je Brazilac.

Šta kada Arina izgubi? "Samo aplaudiram što glasnije mogu i volim da učinim osjeća podržano. Za mene, najvažniji dio dolazi posle - da se uvjerim da se ona generalno dobro osjeća kada se meč završi", zaključio je Frangulis.