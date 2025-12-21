Beloruskinja Arina Sabalenka nije imala problem da kaže ko je teniski GOAT.

Izvor: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka nema dilemu ko je najbolji teniser svih vremena. U zanimljivoj anketi odgovarala je na brojna pitanja, a između ostalog upitana je ko je teniski GOAT.

Bez ikakvog oklijevanja, Sabalenka je odgovorila: „Bez sumnje, Novak Đoković“.

Aryna said Iga is the best player she has ever facedpic.twitter.com/eRcb4hemjL — Lisa ‍♀️ (@lisa_talking)December 18, 2025

Odnos Đokovića i Sabalenke

Osim što su često sparing partneri, Srbin i Bjeloruskinja su veliki prijatelji van terena, a Sabalenka je nedavno otkrila da „duguje“ Đokoviću titulu na US Openu. Šta je zapravo time mislila?

Nakon što je izgubila dva uzastopna finala na Australijan openu i Rolan Garosu, Sabalenka je pretrpjela još jedan bolan poraz kada je eliminisana u polufinalu Vimbldona. Očigledno je imala mentalnu blokadu u ključnim mečevima, pa je za savjet upitala srpskog asa.

„Posavjetovao me je kako da ostanem smirena i kako da na sve gledam kao da situaciju posmatram sa strane – i na terenu i van njega. Treba da se opustite i sagledate stvari iz drugog ugla, kao da neko drugi gleda vašu situaciju. Mislim da je to najbolja lekcija koju sam naučila od Novaka“, rekla je Sabalenka.