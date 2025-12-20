Karlos Alkaraz odlučio se na veliku promjenu pred Australijan Open i uveliko traju spekulacije o njegovom novom treneru.

Izvor: Printscreen/Twitter/Tennis TV

Prvi teniser svijeta, Karlos Alkaraz, raskinuo je saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosem Fererom nakon više od sedam godina, a pred njim je Australijan Open koji smatra prioritetom u 2026. godini. Spekulacije o novom treneru odmah su krenule, uključujući i mogućnost da bi Rafael Nadal mogao preuzeti brigu o njegovoj karijeri, što je odbacio bivši teniser Greg Rusedski, navodeći da Nadal uživa u penziji i porodičnom životu.

Rusedski smatra da razlaz Alkaraza i Ferera nema veze sa finansijama, već s različitim pogledima na pristup životu i igri, dok Toni Nadal, stric Rafaela Nadala, ne očekuje da će ga Alkaraz kontaktirati, vjerujući da će Španac više osloniti na postojeći stručni štab, posebno na Samjuela Lopeza.