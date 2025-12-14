Srpski teniser Novak Đoković kreće u pohod na 11. Australijan Open i ne treba mu dodatna motivacija na mjestu najvećeg uspeha.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pojuriće 11. titulu na Australijan Openu, a čim kroči na teren ostvariće novo veliko dostignuće. Srpski as će u Melburnu upisati svoj 81. nastup na grend slem turnirima i time će izjednačiti rekord svih vremena sa Rodžerom Federerom i Felisijanom Lopezom.

Takođe, ukoliko pobijedi u uvodnom meču na Australijan Openu 2026. to će biti njegova jubilarna 100. pobjeda na prestižnom turniru gdje dominira cijelu deceniju.

Đoković je definitivno jedan od najdugovječnijih sportista današnjice, a prošle sezone je stigao do sva četiri polufinala na najvećim turnirima i tako postao jedini igrač kome je to pošlo za rukom.

Đokovićevi rekordi na Australijan Openu

Osim što je apsolutni rekorder u muškoj konkurenciji sa 10 titula, srpski as ima nevjerovatan procenat pobjeda u Melburnu - čak 91. Ako uzmemo u obzir da je igrao na 20 Australijan Opena, to je zaista impresivan podatak.

Đoković će imati šansu da izjednači rekord svih vremena Margaret Kort koja ima 11 titula u Melburnu i ujedno osvoji 25. rekordni veliki trofej. Ako se to desi, postao bi najstariji čovek u Open eri koji je osvojio grend slem titulu u singlu, što je rekord koji stoji više od pola vijeka.

Velika šansa za Novaka, da li je posljednja?

Najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković kreće u pohod na Australijan Open sa 4. pozicije, dok su mu najveći konkurenti za tron Karlos Alkaraz kome četvrtfinale najbolji rezultat na prvom grend slemu u sezoni i Siner šampion iz 2024. i 2025. godine.

Australijan Open je jedini veliki turnir u kome se Španac i Italijan nisu sastali u samoj završnici, a ono što je dobro za Đokovića je to što neće morati da odmjeri snage sa nekim od njih dvojice prije polufinala. Novak je odlučio da propusti Brizbejn, doći će u Australiju praktično bez ijednog takmičarskog meča, a da li će ova taktika uroditi plodom vidjećemo krajem januara.