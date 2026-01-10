Anabela Atijas nikada iskrenije o porodičnim problemima: Potresna ispovijest pjevačice, otkrila koliko se žrtvovala

Anabela Atijas govorila je o svojoj porodici.

Anabela Atijas, čiji je privatni život godinama pod lupom javnosti, progovorila je o bolnim temama i odnosima unutar porodice, otkrivši da kao dijete razvedenih roditelja nosi specifičan teret zbog kojeg se grčevito borila za opstanak svojih zajednica.

Pjevačica je priznala da je često išla preko svojih granica kako bi održala porodicu na okupu, ali da je s vremenom shvatila da trud ne vrijedi ako je jednostran.

"Ljubav ne može biti jednosmjerna"

Anabela je istakla da postoji trenutak u životu kada svako mora da procijeni da li je bitka koju vodi uzaludna.

"Dođeš u stadijum kada procijeniš da li je vrijedno boriti se. Da li ta osoba ima kapacitet, jer je sve dvosmjerno. Ne može ništa jednosmjerno, mora da postoji interakcija, objasnila je pjevačica, aludirajući na svoje prethodne emotivne brodolome."

Ona je naglasila da, uprkos velikoj želji, neke stvari jednostavno ne mogu da se isforsiraju.

"Ne mogu nikoga na silu da natjeram da krene prema meni", bila je iskrena Anabela Atijas.

Borba do poslednjeg daha

Iako je naučila da pusti odnose koji nemaju budućnost, pjevačica ističe da nije osoba koja lako diže ruke. Kako kaže, sve dok vidi tračak nade, spremna je da ulaže energiju.

"Uradim sve i kad vidim da ima prostora da se radi na tom odnosu potrudim se i nije mi teško. Srećna sam što sam imala tu širinu da spoznam ko je bio kapacitet i za šta se vrijedilo boriti", ispričala je ona.

"Nismo savršena porodica"

Danas, Anabela na svoj život i porodične odnose gleda zrelije, prihvatajući sve mane i vrline svojih najbližih.

"Nismo nikako mi savršena porodica, ali smo naučili kako da radimo na tome, kako je i kad je vrijedno. Sve je to život, nema ni početka ni kraja. Kao srce. Rastemo zajedno, učimo i sve prolazimo zajedno", zaključila je pjevačica u emisiji "Nije lako biti ja".

